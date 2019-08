La Triple A esquiva el cierre tras su llamada de auxilio con un repunte de socios, donaciones y material Perros recogidos en las instalaciones de la Triple A, en la carretera de Ojén. / Josele La Asociación de Amigos de los Animales Abandonados confía en que las colaboraciones iniciadas sean duraderas para garantizar la supervivencia a largo plazo NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 8 agosto 2019, 00:12

La Triple A ha esquivado el cierre. El salvavidas de la asociación ha sido el inminente repunte de socios, donaciones y materiales mínimos indispensables tras la llamada de auxilio que lanzó a través de SUR hace apenas 15 días, advirtiendo de su apremiante extinción de no poder reunir 50.000 euros necesarios para poder seguir prestando su importante servicio en Marbella.

La Asociación de Amigos de los Animales Abandonados confirma que tras su mensaje de socorro ha recibido material sanitario, comida, productos de limpieza, nuevos socios (cerca de 70), padrinos, donaciones y muchos mensajes de ánimo e interés por la situación, tanto de particulares como de empresas y asociaciones españolas y extranjeras. A modo de anécdota, el secretario de la Triple A, Jan Weima, refiere que hasta se ha recibido una aportación de 15 euros desde Tokio. «Estamos emocionadísimos por la respuesta, ha sido increíble. No sabemos cómo agradecerlo. Por suerte nos hemos salvado. La ayuda recibida nos ha permitido sanear las cuentas, porque después de 29 años de trabajo en la zona no queremos que se nos mire como un colectivo que no paga», afirma el secretario de la protectora.

El aluvión de solidaridad recibido representa un balón de oxígeno que les permite pagar las facturas pendientes y tomar impulso para seguir adelante, pero desde la junta directiva recuerdan que los gastos fijos mensuales ascienden a 35.000 euros. El 40 por ciento de este montante se destina al abono de las nóminas de los trabajadores, por lo que piden que el nivel de colaboración se mantenga para garantizar la supervivencia de la asociación y por ende, de los animales abandonados de la comarca a los que se da refugio en estas instalaciones situadas en la carretera de Ojén.

La asociación ha puesto sus esperanzas asimismo en una nueva línea de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella que espera dé sus frutos en los próximos meses. Esta colaboración, encaminada al adecentamiento de las instalaciones con la mejora del saneamiento y de las infraestructuras como principal objetivo, surge tras una larga reunión mantenida en el recinto entre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el concejal de Obras, Diego López, y representantes de la Triple A el pasado 19 de julio, días después de lanzar su mensaje de socorro.

Obras en el recinto

Según han confirmado ambas partes, en este encuentro se sentaron las bases para diseñar un programa de trabajo para mejorar la imagen de las instalaciones y hacerlas más funcionales. «Los responsables de la protectora elaborarán durante el mes de agosto un proyecto que recoja sus necesidades y, en septiembre, volveremos a reunirnos para estudiar su viabilidad y concretar su ejecución», indicó el asesor responsable de Sanidad, Lisandro Vieytes, que también acudió a esta reunión. «Confiamos en que la Corporación haga un buen trabajo para crear un refugio digno para la ciudad de Marbella», afirmó Weima, por su parte.

Las dependencias de la Triple A tienen más de 70 años de antigüedad y necesitan actuaciones urgentes, especialmente de saneamiento y alcantarillado. El Ayuntamiento de Marbella aporta una subvención anual de 60.000 euros, que la asociación pide aumentar. De hecho, desde que Jesús Gil les concedió el antiguo matadero como primera sede, los distintos equipos de gobierno han colaborado de diferentes formas. En la última legislatura el tripartito asfaltó el carril que da acceso a la instalación y el actual equipo de gobierno cedió un terreno anexo, que se ha vallado, y que se utiliza como zona de paseo para los perros.