Las tarjetas del transporte gratuito en Marbella se entregarán a partir del lunes y funcionarán desde mayo Ángeles Muñoz, con Félix Romero y Baldomero León. / Josele-lanza Se han establecido turnos de reparto en base a la fecha de presentación de la solicitud y al orden alfabético de la primera letra del apellido MÓNICA PÉREZ Marbella Jueves, 4 abril 2019, 15:01

Es una de las noticias más esperadas por los vecinos de Marbella y San Pedro. Las tarjetas que permiten el uso gratuito del servicio de transporte urbano comenzarán a entregarse a quienes ya la han solicitado a partir del próximo lunes 8 de abril. Dado que se han presentado de momento más de 31.000 solicitudes y para evitar agravios comparativos entre quienes la recojan antes o después, su uso se activará el 1 de mayo. La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, y el concejal de Transporte, Félix Romero, han dado esta mañana los detalles de cómo se ha articulado el «complejo» proceso de entrega.

En total se han formalizado alrededor de 31.000 solicitudes de la nueva tarjeta de movilidad para empadronados. De ellas, según el dato aportado por la regidora, unas 24.000 en Marbella y 7.000 en San Pedro Alcántara.

«Es una gran satisfacción por parte del Ayuntamiento no solo poder sacar adelante una idea que nos parecía novedosa y que ha tenido una estupenda acogida, sino que también va a suponer un ingreso extraordinario para el Ayuntamiento, lo que avala el criterio que hemos defendido». Se ha referido la alcaldesa a que igualmente se ha conseguido el segundo objetivo que se perseguía con la iniciativa: ampliar el número de empadronados. «Otro dato fundamental que reseñamos es que en febrero y marzo, los meses en lo que se empezó la solicitud, se han registrado más de 2.200 personas en el padrón, lo que traducido en la participación de Marbella en los ingresos del Estado, puede suponer para Marbella más de medio millón de euros más. Ello viene a respaldar la propuesta que hicimos. Entendíamos que era una estupenda propuesta para los ciudadanos, que sería muy bien acogida, y así ha sido», ha insistido la regidora, quien ha incidido en que las personas que todavía no han solicitado la tarjeta pueden hacerlo en cualquier momento, dado que no se ha fijado un plazo definido para ello.

Dado el volumen de peticiones registradas, el Ayuntamiento ha diseñado un procedimiento para la entrega, que se realizará desde el lunes 8 de abril, en horario de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes. Se hará de forma escalonada. Para ello se han tenido en cuenta, según ha explicado el concejal de Transportes, Félix Romero, dos criterios: la fecha en la que se presentó la solicitud y la primera letra del apellido del solicitante. Esto habrá de tenerse muy en cuenta antes de acudir a recoger la tarjeta, dado que primero se atenderá a quienes registraron su petición en el mes de febrero y que tengan apellido cuya primera letra esté entre la A y la L. «Una vez se entreguen estas, procederemos a dar las de los usuarios cuya primera letra de apellido esté entre la LL y la Z». Posteriormente se operará de la misma forma con los solicitantes que registraron su petición en el mes de marzo. «Este sistema tiene un efecto acumulativo, si alguien no puede venir cuando le corresponde, siempre podrá venir en otro día, pero lo que buscamos con este sistema es poder gestionar el mayor volumen de usuarios cuanto antes». Desde el Ayuntamiento se irá comunicando, a través de redes sociales y la web municipal www.marbella.es, cada fase del proceso, es decir, cuándo les toca según qué mes o apellido.

El único requisito para recoger la tarjeta de transporte es presentar el DNI, pasaporte o NIE. Una sola persona podrá recoger las tarjetas solicitadas en la modalidad de 'colectivas'. En este caso deberá presentar también autorización del tercero y fotocopia del DNI de éste.

Las líneas 76 y 78, de gestión autonómica, se integran en la gratuidad

¿Dónde se podrán recoger? En Marbella se ha habilitado la sala de exposiciones del Palacio de Congresos 'Adolfo Suárez'. En San Pedro, en los tres puestos habilitados en el local contiguo a la Tenencia de Alcaldía –antiguas oficinas del Patronato de Recaudación–.

«Se trata de un desafío logístico de gran nivel. Cuando hablamos de tener que repartir 31.000 tarjetas nos planteamos problemas importantes», ha indicado Romero, quien ha reconocido la «complejidad del proceso», por lo que ha insistido en recomendar a los usuarios que respeten el orden establecidos.

Las tarjetas, sin coste de expedición, se podrán utilizar desde el 1 de mayo, con una vigencia de dos años, es decir, hasta el 30 de abril de 2021.

Romero ha agradecido al personal de Transporte y Turismo «el trabajo volcado en esta iniciativa para conseguir que se materialice. También agradecer a mi compañero Baldomero León, que desde el área de Nuevas Tecnologías ha apostado mucha de la logística que tenemos aquí, y por supuesto a la alcaldesa de Marbella, que fue quien planteó la idea original y lo ha impulsado desde el principio».

Será el próximo martes cuando la empresa concesionaria del servicio de transporte –que se ha vuelto a adjudicar a Avanza tras el proceso de licitación– presente la nueva flota de vehículos que pondrá en uso desde ese mismo día y en base a lo exigido en el pliego del Ayuntamiento.

El Consistorio, tras la negociación abierta con la Junta de Andalucía, ha alcanzado un acuerdo para que las dos líneas de gestión autonómica que discurren por zona urbana se integren en la gratuidad mediante la subrogación de las mismas. En este caso, las líneas 76 y 78, las San Pedro-Hospital y Nueva Andalucía Hospital.