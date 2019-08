Sindicatos y patronal piden al Ayuntamiento que aumente la financiación para la ayuda a domicilio Una mujer empuja una silla de ruedas por la avenida del Mar, en dirección hacia la playa. / Josele El Tribunal revoca la licitación por ignorar el Convenio Colectivo, los gastos de explotación y el beneficio industrial NIEVES CASTRO Marbella Sábado, 17 agosto 2019, 10:19

El Servicio de Ayuda a Domicilio, por el que se presta apoyo a las personas que presentan algún grado de dependencia y no pueden hacer frente a su vida diaria por sí mismas, está en horas bajas en Marbella. El pasado 31 de julio expiró el contrato con la empresa que venía cubriendo este servicio en la ciudad, mientras el concurso público abierto por el equipo de gobierno para cerrar una nueva adjudicación por 12,7 millones de euros de cara a los dos próximos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, ha sido revocado.

La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) y la Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de UGT Málaga recurrieron, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Marbella, los pliegos y demás documentación del concurso, al entender que no se habían tenido en cuenta la cobertura de los costes salariales ni el convenio del sector que ampara a los trabajadores. El Tribunal acordó el pasado mes de junio la suspensión cautelar del expediente, incluido el plazo para la presentación de ofertas por las empresas interesadas, y ahora ha estimado parcialmente el recurso del sindicato, por lo que el Ayuntamiento se ve obligado a rehacer los pliegos para volver a sacar el concurso. Asimismo, se ha abierto una prórroga forzosa para la empresa que venía prestando el servicio.

Según ha confirmado a SUR el secretario del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Málaga, Vicente Sandoval, el Tribunal estima el recurso y anula la cláusula 5, mediante la que se fijaba el precio del servicio en 13 euros/hora, porvulnerar varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), del 100 al 102, al ignorar las garantías de cumplimiento del Convenio Colectivo, los gastos de explotación y el beneficio industrial.

El origen de ambos recursos se encuentra en el precio del servicio fijado por el Ayuntamiento. El importe establecido es de 13 euros/hora al amparo de la aportación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, frente al valor calculado en aplicación del Convenio Colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos laborales que resulta en 14,71 euros/hora, según cálculos de la FeSP UGT Málaga, a cuyo importe añaden otros gastos generales y el beneficio industrial que contempla la Ley de Contratos del Sector Público.

Marbella se ha convertido así en la primera gran ciudad de la provincia con el pliego del Servicio de Ayuda a Domicilio impugnado y anulado, por no incluir el desglose de costes tal y como exige la ley y porque el presupuesto no garantiza el cumplimiento de las obligaciones de índole laboral que la futura adjudicataria tendrá con la plantilla del servicio.

No obstante, Sandoval afirma que esta situación «no es exclusiva de Marbella» ya que, según denuncia, en los últimos meses se han registrado situaciones similares en las licitaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio de los ayuntamientos de Antequera o Torremolinos. Por ello, sindicatos y empresas piden a todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Marbella, que aumente la financiación para cubrir los costes laborales de este servicio esencial.

Grandes diferencias

En julio de 2018 Podemos registró en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley instando a la Junta de Andalucía para que incrementase como mínimo a 18 euros/hora el precio del Servicio de Ayuda a Domicilio. El asunto no es baladí. El sueldo de los trabajadores del servicio, la mayoría mujeres, depende del importe que licite cada ayuntamiento, por lo que existen grandes diferencias en las retribuciones de una localidad a otra. Mientras en Málaga las auxiliares cobran 13 euros/hora en Estepona ganan 22.

La Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de UGT Málaga ya anunció este mes pasado que permanecerá atenta a la publicación de próximos concursos para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, para recurrir aquellos que no cumplan el mínimo de 14,71 euros/hora más el resto de costes. Asimismo, el sindicato recomienda a las empresas del sector que no participen en concursos públicos en los que el precio licitado no garantice la cobertura de los costes sociales.