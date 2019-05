Ángeles Muñoz gana y podrá gobernar si reedita el pacto con OSP, al 88,83 por ciento escrutado Los socialistas obtienen su mejor resultado desde 2007, pero se quedan sin opciones de gobernar HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 26 mayo 2019, 23:39

Salvo sorpresa mayúscula en lo que resta de recuento, Ángeles Muñoz revalidará su condición de alcaldesa de Marbella. Con el 88,83 por ciento de voto escrutado, la candidata del Partido Popular repite los 13 ediles que obtuvo hace cuatro años. Cuando restan todavía por escrutar poco más del 11 por ciento de los sufragios, el Partido Popular obtiene 13 escaños, con los que podría gobernar en alianza con sus actuales socios de OSP, frente a 11 del PSOE, dos de Opción Sampedreña y uno de Ciudadanos.

Si se repite el pacto, Muñoz volverá a ser alcaldesa de Marbella durante los próximos cuatro años, con los que sumaría 14 y superaría a Jesús Gil como el político que más tiempo ha ocupado el sillón municipal de la Plaza de los Naranjos. A Muñoz le queda la opción también de pactar con Ciudadanos y prescindir de sus actuales socios.

Muñoz ha vencido no solamente a su principal rival, el PSOE, sino también a las dudas que habían planteado las elecciones generales de hace un mes, cuando el Partido Popular fue adelantado por los socialistas y también por Ciudadanos, quedando en una inédita tercera posición y apenas un puñado de votos por encima de Vox.

En esta ocasión, sin embargo, la candidata popular ha conseguido aglutinar prácticamente todo el voto desde el centro hasta la derecha, dejando a Ciudadanos con una representación testimonial de un solo concejal y a Vox con un resultado que no pasa de lo anecdótico. Las candidatas que de manera improvisada presentaron ambas formaciones no consiguieron hacer pie y quedaron muy lejos de obtener unos resultados siquiera cercanos a los conseguidos en las elecciones generales hace apenas 28 días. El Partido Popular recupera de esta manera la mayoría absoluta que ya había conseguido en 2007 y 2011 y que perdió en 2015, cuando un pacto de investidura a cuatro apartó a Muñoz de la Alcaldía. La recuperaría dos años después con una moción de censura firmada con sus socios de OSP, que ahora podrían esa condición si la candidata del PP no opta por un eventual pacto con Ciudadanos.

Los socialistas, con José Bernal como candidato, consiguen el mejor resultado en la historia moderna de Marbella, superando los de 2007, cuando encabezados por Paulino Plata obtuvieron diez concejales con el 32,84 por ciento de los votos. Pese a este excelente resultado, Bernal no tiene posibilidades de gobernar al desaparecer del Ayuntamiento todos sus posibles aliados. Ni Izquierda Unida, que al quedarse apenas por encima del cuatro por ciento no obtiene el mínimo del 5 por ciento que permite conseguir representación; ni Podemos, que apenas consigue un resultado testimonial, consiguen entrar en el Ayuntamiento. Entre ambas fuerzas pierden los cuatro escaños que en 2015 inclinaron la balanza hacia la izquierda.