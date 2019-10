San Pedro ultima los preparativos para el arranque de la feria Trasiego, ayer, en una calle del recinto ferial. / Josele La actividad frenética continuará en el día de hoy para que nada falle en la jornada inaugural de las fiestas, que se desarrollarán desde este martes hasta el próximo domingo NIEVES CASTRO Marbella Lunes, 14 octubre 2019, 00:09

Actividad intensa ayer domingo en el recinto ferial de San Pedro Alcántara para tenerlo todo a punto en el arranque de la feria mañana por la noche. En la zona se trabaja a toda máquina en montajes exteriores, interiores, pruebas de sonido y luces, así como en el abastecimiento de las casetas y barras. Esta actividad frenética continuará en el día de hoy para que nada falle en la jornada inaugural de las fiestas que se desarrollarán desde este martes hasta el próximo domingo.

El pistoletazo de salida de la feria estará marcado por el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos, a las 19.00 horas. Seguidamente, a las 21.30 horas, los fuegos artificiales iluminarán el cielo de San Pedro desde la playa de La Salida para dar paso al acto de inauguración oficial del alumbrado y el recinto ferial, que brillará, nunca mejor dicho, gracias a 800.717 puntos de luz. Una vez que las autoridades aprieten el botón 'on' de las luces el protagonismo se desviará a la caseta municipal, donde el cineasta David Galiano pronunciará el pregón y se procederá a la coronación e imposición de bandas a las reinas, rey, damas y misses de esta edición.

Este año habrá 19 casetas y ocho barras en un recinto ferial con aparcamiento para 15.000 vehículos y que estará vigilado por 14 cámaras repartidas en distintos emplazamientos. Al sistema de videovigilancia se sumará un dispositivo de seguridad integrado por 400 personas, con efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, DYA y Protección Civil. En pro de la seguridad, para actuar en casos de violencias machistas volverá a funcionar este año un punto morado junto al retén de la Policía y de Protección Civil, con personal tanto de la delegación de Igualdad y Diversidad como de asociaciones de voluntarios y colectivos de mujeres, que estarán identificados con brazaletes morados. Además, se colocará cartelería en las casetas y otros puntos del recinto ferial con lemas directos y visuales como 'Acosar no es legal', 'No es no' o 'Nada justifica una agresión sexual'.

Por otra parte, San Pedro repite con una feria inclusiva para los niños con autismo y extrema sensibilidad a los ruidos elevados, por lo que jueves y domingo, de 19.00 a 21.00 horas, la zona de atracciones mecánicas bajará la música y desconectará sirenas, pitidos y luces.

Conciertos

En el terreno musical, la banda de pop madrileña Dvicio será la encargada de abrir el jueves 17 el cartel de conciertos de la feria, donde también actuarán Lola Índigo (viernes 18) y Ketama (jueves 19). Los conciertos, todos con entrada gratuita, darán comienzo a las 23.30 horas, en la caseta municipal.

Esta edición será la última que se celebre en los terrenos cedidos por la inmobiliaria Osuna, en la Avenida del Mediterráneo, según se ha informado desde la Tenencia de Alcaldía, que concentrará sus esfuerzos en la búsqueda de un recinto permanente.