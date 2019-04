OSP exige para un posible pacto de gobierno que se declare a San Pedro como Entidad Local Autónoma Manuel Osorio y Rafael Piña. / Josele-lanza La formación sampedreña defiende que el núcleo poblacional debe dar un paso más tras «afianzar» la actual estructura de gestión descentralizada de Marbella MÓNICA PÉREZ Marbella Jueves, 11 abril 2019, 16:41

A las puertas de las elecciones municipales del 26 de mayo, los independientes de San Pedro, OSP, marcan una línea roja para los posibles pactos de gobierno que se deban cerrar tras conocerse los resultados de las urnas y en los que sus votos puedan ser decisivos para formar gobierno. Será requisito irrenunciable que se inicien durante la nueva legislatura los trámites para que San Pedro Alcántara sea declarado como Entidad Local Autónoma (ELA). «El que se quiera sentar con OSP deberá hacerlo con esa propuesta por delante», reiteraba en rueda de prensa el edil Manuel Osorio.

OSP ha tenido durante el presente mandato la llave de la gobernabilidad que entregó a PSOE e IU durante los dos primeros años y que luego, con una moción de censura, dio al PP. Ha sido en estos cuatro años cuando, aseguran, San Pedro ha experimentado su mayor transformación, no sólo urbana, sino en materia de competencias asumidas por parte de la Tenencia de Alcaldía a través del reglamento de distritos. «El balance es muy positivo. Hemos tenido un presupuesto propio que hemos podido gestionar, se ha logrado una mayor participación de la gente en la toma de decisiones importantes», ha reconocido el teniente de alcalde Rafael Piña, quien, no obstante, subraya que no todo ha sido un camino de rosas. «Hemos sufrido un problema grave, que es la falta de personal que ha sido un lastre. Lo fue con el primer gobierno porque no se podía contratar. Ha sido en estos dos últimos años cuando hemos podido paliar la situación contratando empresas externas. Pensamos que aún con encontramos con muchas dificultades porque no todas las áreas están asumidas, por ello, y para mejorar la calidad de la gestión, nuestro objetivo es convertir San Pedro en una entidad Local Autónoma», explica Piña. «Se trata, en definitiva, de dar un paso más después de haber afianzado la estructura actual», apunta Manuel Osorio.

Activa para 2023

«Entendemos que la ELA se puede hacer sin dificultades y es lo más democrático que se puede hacer para San Pedro», señala el teniente de alcalde. «Primero porque el presidente de la ELA no saldrá de pactos, sino que se votará en una urna diferente en las elecciones municipales», apunta, señalando que el objetivo marcado que es la declaración como Entidad Local Autónoma ya tendría que estar cerrada para las elecciones municipales de 2023.

Defienden desde OSP «otra gran ventaja» que tendría dicha declaración para «descargar determinadas áreas de Marbella que son verdaderos embudos, y eso si asumimos las competencias que debemos asumir para que San Pedro funcione mejor». A ello unen el hecho de que una Entidad Local Autónoma «puede tener su propia plantilla de personal y con su propio convenio diferenciado de Marbella».

La declaración como ELA corresponde al propio Ayuntamiento de Marbella que debe llevar a pleno cada uno de los pasos que se deben dar en ese recorrido, aunque tanto la Diputación Provincial como la Junta de Andalucía deberán emitir informes que, según recalca el teniente de alcalde de San Pedro, «no son vinculantes». «Aquí no estamos hablando de una independencia de Marbella, sino de una gestión descentralizada y autónoma donde podamos marcar nuestra prioridad y con un órgano, la junta vecinal, que controle la gestión», defiende.

Por su parte, Manuel Osorio ha instado al resto de formaciones políticas a que aclaren si estarían dispuestos o no a respaldar esta declaración. «Estamos en campaña y deberían decirles a sus votantes si van a apoyar o no esa ELA, porque muchos de estos partidos han reconocido la singularidad de San Pedro».