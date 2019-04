Ángeles Muñoz se desmarca de la gestión de su socio de gobierno en su primer acto de campaña en San Pedro Pablo Montesinos, Adolfo Suárez, Ángeles Muñoz, Salvador Vega y Manuel Mormolejo. / Josele-lanza La candidata del PP al Senado y a la alcaldía de Marbella, arropada por Suárez Illana, lanza críticas veladas a OSP por las obras de la Plaza de la Iglesia y Marqués del Duero MÓNICA PÉREZ Marbella Miércoles, 10 abril 2019, 18:08

A pocas horas del inicio de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, la candidata del PP al Senado y a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz, se desmarca de quienes han sido sus socios en el gobierno municipal en los últimos dos años, Opción Sampedreña, y comienza la carrera hacia las municipales de mayo tratando de recuperar espacio político en San Pedro, el núcleo de población del que tradicionalmente se ha dicho que quita y pone alcaldes. Hasta San Pedro precisamente ha trasladado el acto en el que este miércoles ha estado arropada por el número 2 por Madrid al Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana; el cabeza de lista al Congreso por Málaga, Pablo Montesinos; y el torero Salvador Vega, que cierra la candidatura al Senado de los populares. Un acto que abrió el concejal sampedreño y ya confirmado como número 2 de la candidatura de Ángeles Muñoz, Cristóbal Garre.

La candidata ha repasado en su discurso los «logros» del PP en las dos legislaturas en las que gobernó con mayoría absoluta. «En San Pedro el PP puede presumir de lo que han sido las dos legislaturas anteriores, porque sabéis lo que hemos hecho en esta legislatura, que ha sido intentar darle la vuelta al precipicio al que nos llevaban los socialistas», ha apuntado Muñoz recordando un rosario de obras ejecutadas durante su mandato y desmarcándose de dos de las más polémicas ejecutadas en el último año y medio por su socio de gobierno. «Podemos decir que terminamos el bulevar, hicimos el Trapiche de Guadaiza, la piscina cubierta, el centro social, el centro cultural, la Plaza de Istán y la Plaza de la Libertad, el comedor de San Pedro, el Parque del Rocío (...) Lo que no hemos hecho es ni la peatonalización de Marqués del Duero ni la Plaza de la Iglesia, ¿eh? Eso no lo hemos hecho. Por eso es muy importante que en esta legislatura podamos tener una mayoría absoluta», destacó Muñoz levantando los aplausos de los alrededor de 250 personas reunidas en el acto celebrado en el restaurante El Gamonal. «Podemos decir a las claras –continuó– que el único partido que de verdad es de fiar, que tiene proyecto y equipo, porque algunos no tienen ni proyecto y ni candidato, es el PP».

Antes, la candidata popular había arremetido contra el PSOE. «En estos días nos la jugamos más que nunca porque se está poniendo en tela de juicio el modelo de país». Ángeles Muñoz ha animado desde el atril a decir al PSOE «que no les queremos, ni en España, ni en Andalucía ni en Marbella». «Si gana (Pedro) Sánchez, que esperemos que no, ya sabemos lo que hay, más de los ocho meses que hemos tenido. Ganarán los separatistas, los de Podemos, y lo saben, y ganarán los Bildu y compañía. Un país como el nuestro no se puede permitir un gobierno liderado por el PSOE, un partido que pacta con quienes no quieren la unidad de España». En clave municipal, la alcaldesa incide en que «los socialistas pretenden que lo que conseguimos por los casos de corrupción, esos 15 millones de euros que hemos obtenido, se los ingresemos en las cuentas porque dicen que los bienes y derechos no son dinero. Frente a ello, con un Gobierno del PP pudimos refinanciar la deuda, recuperamos bienes y hasta la finca de Roca forma parte de nuestro patrimonio».

«Resembrar la concordia»

Muñoz ha rememorado cómo en el año 2003, en su primer asalto electoral en unas municipales en Marbella, la presentación de su candidatura contó precisamente con la presencia de Adolfo Suárez Illana, quien, desde San Pedro Alcántara, ha hecho un nuevo llamamiento a «resembrar la concordia de la Constitución Española de 1978» en Cataluña. «Nos dicen que nos tenemos que saltar la ley para alcanzar una ensoñación que no compartimos la inmensa mayoría de los españoles. Lo hacen a través de la mentira del: España nos roba y nos odia. No soy capaz de encajar esa frase en el espíritu de Barcelona'92». Una educación despolitizada y animar a la juventud son clave, asegura, para el futuro del país y para mantener esa concordia territorial, pero también social y atajar la «fractura generacional» derivada de la crisis económica. «No hay política más social que crear empleos con una remuneración digna que le permitan a cada uno desarrollar su proyecto de vida en concordia y libertad», defiende. «Si no somos capaces de generar ilusión para esa juventud, este país habrá firmado su sentencia de muerte. Tenemos que ser generadores de ilusión de una juventud que tendrá que volver a reinventar este país una vez más», apunta, subrayando cómo la crisis generó una fractura generacional «entre los que han podido superar la crisis y los que se han encontrado con una deuda pública que van a tener que pagar y tienen unos sueldos precarios».