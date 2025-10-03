Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata: los vinos recomendados de la primera semana de octubre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:28

La Centenaria

De un viñedo plantado en el año 1921 donde se cultivaron tempranillo y otras variedades blancas y de solo 5 barricas salen alrededor de 900 ... botellas de un tinto excepcional y único en toda la D.O. Rioja. A día de hoy se sigue vendimiando y elaborando como entonces, todas las variedades juntas, respetando la más pura tradición de la época. La Centenaria es un reflejo de todo un tiempo que ya no volverá y que Martínez Lacuesta quiere seguir manteniendo vivo. Intenso en nariz y también en color.  Fresco en boca. Un tinto para carnes rojas. 

