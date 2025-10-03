La cata: los vinos recomendados de la primera semana de octubre

De un viñedo plantado en el año 1921 donde se cultivaron tempranillo y otras variedades blancas y de solo 5 barricas salen alrededor de 900 ... botellas de un tinto excepcional y único en toda la D.O. Rioja. A día de hoy se sigue vendimiando y elaborando como entonces, todas las variedades juntas, respetando la más pura tradición de la época. La Centenaria es un reflejo de todo un tiempo que ya no volverá y que Martínez Lacuesta quiere seguir manteniendo vivo. Intenso en nariz y también en color. Fresco en boca. Un tinto para carnes rojas.

FICHA Bodega: Martínez Lacuesta

D.O.: Rioja

Añada: 2022

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 98 €

Calificación: 8,5 / 10

Protos Parcela de Sallana

La bodega de Protos en la D.O. Cigales está demostrando a muchos bodegueros anclados en la tradición las posibilidades de esta zona para elaborar rosados de mucha calidad y acordes con las modas actuales en cuanto al consumo de vinos más fáciles y ligeros. Parcela de Sallana es un ejemplo de un rosado procedente de cultivo ecológico y con uvas de viñedos que superar los 30 años. Es un coupage de tempranillo, albillo y garnacha gris que tiene un color a piel de cebolla muy limpio y aromas a frutas rojas. Un rosado de guarda.

FICHA Bodega: Protos

D.O.: Cigales

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 12 €

Calificación: 7,5 / 10

Chocolate Nº 4

Este vino, un coupage de variedades blancas como la viura, malvasía, garnacha blanca y maturana blanca y elaborado con el ensamblaje de tres añadas diferentes, 2022, 2023 y 2024, sale al mercado cada dos años y secaracteriza por ser un vino blanco riojano muy peculiar. Todoa la uva procede de viñedos situados en parcelas viejas ubicadas en los alrededores de Laguardia. En copa presenta un color amarillo bastante intenso y reflejos verdosos. En nariz se aprecian notas a frutas como el melocotón y un final a tostados. En boca es un vino blanco bastante amplio. Un blanco ideal para guardar.