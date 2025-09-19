Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata | Los vinos destacados de la tercera semana de septiembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:52

VS Murua

Murúa no es una bodega mediática perodesde siempre se ha caracterizado por elaborar unos vinos con mucha personalidad y siguiendo los cánones riopjanos. Este VS ... es precisamente un claro ejemplo de como partiendo de métodos artesanales se llega a conseguir un tinto completamente renovador. En esta casa lo tienen  claro desde sus inicios, «frente al clasicismo, innovación» y estos es VS. Un vino de corte más actual, de color rubí intenso, con una nariz donde predominan las notas a frutas rojas y balsámicos. Lo que más me ha gustado es su paso de boca.

