La cata | Los vinos destacados de la tercera semana de septiembre
Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:52
VS Murua
Murúa no es una bodega mediática perodesde siempre se ha caracterizado por elaborar unos vinos con mucha personalidad y siguiendo los cánones riopjanos. Este VS ... es precisamente un claro ejemplo de como partiendo de métodos artesanales se llega a conseguir un tinto completamente renovador. En esta casa lo tienen claro desde sus inicios, «frente al clasicismo, innovación» y estos es VS. Un vino de corte más actual, de color rubí intenso, con una nariz donde predominan las notas a frutas rojas y balsámicos. Lo que más me ha gustado es su paso de boca.
FICHA
-
Bodega: Murúa
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2021
-
Temperatura de servicio: 14-16ºC
-
Precio aproximado: 17 €
-
Calificación: 7,5 / 10
Faustino Rivero Ulecia Rosado
No deja de ser un rosado clásico de los que se están elaborando en esta D.O. combinando variedades como Tempranillo y Garnacha Tinta. Este grupo bodeguero familiar actualmente elabora vinos en las distintas zonas riojanas, siendo los rosados sus vinos más representativos. A pesar de que la revista Decanter haya calificado a este rosado como uno de los 20 mejores del mundo, me inclino a pensar que es más por su buena relación calidad-precio que por otras características. Presenta un color piel de cebolla intenso.
FICHA
-
Bodega: Faustino Rivero
-
D.O.: Rioja
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 7 €
-
Calificación: 6 / 10
Martúe Chardonnay
Estamos ante uno de los mejores monovarietales de chardonnay del 2024. Este blanco se encuentra dentro de la calificación de «vino de pago», concretamente Pago Campo de La Guardia. Solamente en nuestro país existen 21 bodegas que tien esta calificación, pues el viñedo debe encontrarse en un enclave especial, en suelos singulares y con un clima que imprima a los vinos cualidades únicas. Tiene un color amarillo pajizo muy atractivo. Unas nariz donde predominan las notas a pastelería y fruta de la pasión y un paso de boca contundente a la vez que bastante fresco.
FICHA
-
Bodega: Martúe
-
D.O.: Vino de Pago
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 15 €
-
Calificación: 8 / 10
