Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La cata | Los vinos destacados de la cuarta semana de agosto

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:50

Dehesa Peñalba 25 Aniversario

La bodega y su viñedo se encuentran en pleno corazón de la Ribera del Duero aunque sus vinos no están amparados por esta denominación, pues ... son vinos que tienen su propio pago, el único que existe en esta zona. Para conmemorar sus 25 años han sacado al mercado una edición muy limitada, apenas 2.300 botellas, de un coupage muy serio y muy acertado de cuatro añadas diferentes. Las variedades de uva de este tinto son merlot, tempranillo, syrah y carbernet-sauvignon.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  7. 7 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  8. 8 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cata | Los vinos destacados de la cuarta semana de agosto

La cata | Los vinos destacados de la cuarta semana de agosto