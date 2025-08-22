La cata | Los vinos destacados de la cuarta semana de agosto

La bodega y su viñedo se encuentran en pleno corazón de la Ribera del Duero aunque sus vinos no están amparados por esta denominación, pues ... son vinos que tienen su propio pago, el único que existe en esta zona. Para conmemorar sus 25 años han sacado al mercado una edición muy limitada, apenas 2.300 botellas, de un coupage muy serio y muy acertado de cuatro añadas diferentes. Las variedades de uva de este tinto son merlot, tempranillo, syrah y carbernet-sauvignon.

FICHA Bodega: Vizar Vino de Pago.: Dehesa Peñalba.

Añada: 2019, 20, 21 y 22.

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 90 €

Calificación: 8 / 10

Habla de ti Rosé

El nuevo rosado de Bodegas Habla es un coupage de tres variedades, Garnacha, Syrah y Cinsault, variedades que han tenido una crianza sobre lías para obtener una boca más sedosa. Las uvas proceden de viñedos de agricultura ecológica. Cada variedad aporta unas características distintas y especiales a este rosado de color provenzal. En nariz hay mucha expresividad, principalmente a frutas rojas y flores como las violetas. En boca es bastante sedoso, muy fresco y con una persistencia notable. Es un vino rosado gastronómico.

FICHA Bodega: Habla I.G.P.: Extremadura

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 12 €

Calificación: 7 / 10

Rose Ruiz

Estamos ante otra edición limitada, apenas 11.000 botellas, de uno de los vinos más seductores de toda la denominación de origen, una D.O. conocida popularmente como «albariño». La bodega ha sacado ya al mercado su vino de familia que lleva precisamente el nombre de una de las hijas del fundador. Las uvas proceden de viñedos muy viejos situados en el Rosal. A la vista tiene un color pálido con tonos amarillos pajizos. Muy complejo en nariz donde las notas a flores y frutas verdes sobrepasan a los de pastelería. En boca es un vino con cuerpo y mucho equilibrio.