La cata: los vinos recomendados de la tercera semana de agosto

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:43

Salinete Rosado

La bodega rondeña ha decidido poner este nombre a sus dos últimos vinos y como homenaje a una especie de pececillos que viven en arroyos ... salinos y que se encuentran en peligro de extinción. Este rosado se sale de lo habitual y rompe moldes. Está elaborado con la variedad “rome” y es un vino rosado que va contracorriente en cuanto a su color y carnosidad en boca. Ana Castro, enóloga, ha elaborado un rosado muy gastronómico.

