La cata: los vinos recomendados de la tercera semana de agosto

La bodega rondeña ha decidido poner este nombre a sus dos últimos vinos y como homenaje a una especie de pececillos que viven en arroyos ... salinos y que se encuentran en peligro de extinción. Este rosado se sale de lo habitual y rompe moldes. Está elaborado con la variedad “rome” y es un vino rosado que va contracorriente en cuanto a su color y carnosidad en boca. Ana Castro, enóloga, ha elaborado un rosado muy gastronómico.

FICHA Bodega: Finca La Melonera.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 8-10ºC

Precio aproximado: 14 €

Calificación: 7,5/10

Cepa 21

Ampliar

Este tinto crianza elaborado por José Moro es uno de los “riberas” más actuales. Frutales, frescos y hechos al gusto que impera hoy día. El viñedo está situado en los alrededores de la bodega y se encuentran a una altitud que oscila entre los 750 y 850 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud permite que la variedad “tempranillo” alcance toda su plenitud a la hora de vinificarla. Atractivo color rojo cereza rubí con algunos tonos violeta. Muy intenso en nariz y con estructura en boca. Goloso y persistente.

FICHA Bodega: Cepa 21

D.O.: Ribera de Duero

Añada: 2022

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 21 €

Calificación: 7 / 10

Nabal Albillo Mayor

Ampliar

Los viñedos de donde procede la variedad “albillo mayor” se plantaron en las inmediaciones de Gumiel de Izán y Peñaranda de Duero hace ya más de 70 años. Es de los pocos blancos que nos vamos a encontrar en esta denominación, pues la “albillo” no es una uva que abunde en la zona. Nabal elabora este blanco fermentado en barrica. Un blanco que va a maridar con carnes de caza menor, huevos, pescados al horno y platos de pasta. Muy fresco en boca.