La cata: los vinos recomendados de la tercera semana de agosto
Viernes, 15 de agosto 2025, 18:43
Salinete Rosado
La bodega rondeña ha decidido poner este nombre a sus dos últimos vinos y como homenaje a una especie de pececillos que viven en arroyos ... salinos y que se encuentran en peligro de extinción. Este rosado se sale de lo habitual y rompe moldes. Está elaborado con la variedad “rome” y es un vino rosado que va contracorriente en cuanto a su color y carnosidad en boca. Ana Castro, enóloga, ha elaborado un rosado muy gastronómico.
FICHA
-
Bodega: Finca La Melonera.
-
D.O.: Sierras de Málaga
-
Añada: 2024
-
Temperatura de servicio: 8-10ºC
-
Precio aproximado: 14 €
-
Calificación: 7,5/10
Cepa 21
Este tinto crianza elaborado por José Moro es uno de los “riberas” más actuales. Frutales, frescos y hechos al gusto que impera hoy día. El viñedo está situado en los alrededores de la bodega y se encuentran a una altitud que oscila entre los 750 y 850 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud permite que la variedad “tempranillo” alcance toda su plenitud a la hora de vinificarla. Atractivo color rojo cereza rubí con algunos tonos violeta. Muy intenso en nariz y con estructura en boca. Goloso y persistente.
FICHA
-
Bodega: Cepa 21
-
D.O.: Ribera de Duero
-
Añada: 2022
-
Temperatura de servicio: 14-16ºC
-
Precio aproximado: 21 €
-
Calificación: 7 / 10
Nabal Albillo Mayor
Los viñedos de donde procede la variedad “albillo mayor” se plantaron en las inmediaciones de Gumiel de Izán y Peñaranda de Duero hace ya más de 70 años. Es de los pocos blancos que nos vamos a encontrar en esta denominación, pues la “albillo” no es una uva que abunde en la zona. Nabal elabora este blanco fermentado en barrica. Un blanco que va a maridar con carnes de caza menor, huevos, pescados al horno y platos de pasta. Muy fresco en boca.
FICHA
-
Bodega: Nabal
-
D.O.: Ribera de Duero
-
Añada: 2020
-
Temperatura de servicio: 6-8ºC
-
Precio aproximado: 20 €
-
Calificación: 7,5 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.