SUR Wines & Gourmet celebra su V edición el próximo 20 de octubre
Ya están abiertas las inscripciones dirigidas a profesionales del sector para participar en el salón, organizado por Málaga en la Mesa y SUR en el Hotel NH Málaga
SUR
Sábado, 4 de octubre 2025, 00:15
SUR Wines & Gourmet regresa el próximo 20 de octubre para celebrar su quinta edición. El evento se encuentra ya plenamente consolidado como evento de referencia ... para el sector del vino, debido a la alta calidad de las bodegas que cada año logra aglutinar.
Una propuesta impulsada por Málaga en la Mesa y SUR para facilitar un punto de encuentro para dar a conocer las mejores referencias de los grandes vinos peculiares. Ya están abiertas la inscripción gratuita para profesionales del sector, a través de la web surwinesgourmet.diariosur.es/acreditaciones.html.
El salón cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y Sabor a Málaga, así como Diputación de Córdoba, Sabor a Córdoba, Diputación de Almería, Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino Provincia de Valladolid.
En su quinta edición, SUR Wines & Gourmet tendrá lugar en el hotel NH Málaga. La jornada reunirá a profesionales del mundo de la hostelería, de la distribución, el comercio y el turismo y bodegas.
Junto a los expositores de vinos, el público profesional asistente también encontrará una amplia variedad de stands dedicados a productos gourmet, destacando las posibilidades de maridaje con los caldos más destacados.
En esta nueva edición, SUR Wines & Gourmet presenta una completa agenda de catas, que supondrá todo una muestra de la variedad y riqueza del sector enológico nacional e internacional. Los interesados en participar en las diversas catas podrán inscribirse directamente en el salón a su llegada.
Este año el salón organizará sus catas en dos salas diferentes, con propuestas como «Vinos 'Málaga', esencia en equilibrio» y «Vinos 'Sierras de Málaga', la excelencia de la diversidad», organizadas por Sabor a Málaga; «Pedro Ximénez, un vino para cada producto», de la mano de Sabor a Córdoba; «Vinos ganadores del concurso 'Vino de Museo' del Museo Provincial del Vino de Valladolid, organizada por la Diputación de Valladolid; o «Sabores de Almería», una presentación de la Diputación de Almería.
Además, también habrá catas organizadas por DO como Rueda, Aceite Priego de Córdoba, o Navarra. Y una dedicada al maridaje de sushi y sake.
