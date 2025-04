Los seis nuevos Soletes de la Guía Repsol en Málaga a los que se puede ir a comer con mascotas

Marina Martínez Jueves, 10 de abril 2025, 10:31 Comenta Compartir

Es la pregunta del millón más de una vez que salimos a comer fuera: ¿Dónde vamos? Más aún si tenemos mascota. ¿Dónde podemos ir con ellas? La Guía Repsol ha salido al rescate de esas familias que no quieren prescindir de sus animales de compañía cuando están de fin de semana o en cualquier escapada. Pensando especialmente en época de vacaciones, y en concreto en la Semana Santa que está a la vuelta de la esquina, la publicación ha lanzado una selección de restaurantes que, además de cumplir los requisitos para obtener un Solete (cercanos y asequibles), son 'pet friendly', o lo que es lo mismo, son amigos de los animales y permiten entrar con ellos.

En total, 270 en toda España, y entre ellos, seis en nuestra provincia. En la capital malagueña, Bun and Coffee (C/ Duque de la Victoria), centrado en el café de especialidad y los donuts veganos, y Recyclo Bike Café, tienda de bicis, taller, restaurante, cafetería y punto de encuentro consolidado en la plaza Enrique García Herrera desde hace once años; Bienmesabe, uno de los rincones más emblemáticos de la cocina tradicional en Antequera (plaza de los Escribanos); en Ronda, El Almacén, una taberna de toda la vida con aires renovados en la calle Virgen de los Remedios, y El Aljibe, otro de los bares rondeños populares por su tapeo y su terraceo en la calle San Juan de Letrán; y por último Rosas Café, en Marbella, que la Guía Repsol destaca por su «amplio menú para mascotas»: delicias de pollo, salchichas de pato o mini 'beef burgers' «para consentir a los perros más gourmet».

Ampliar En Rosas Café tienen incluso una carta para mascotas.

Esta undécima entrega de Soletes recoge también lugares donde, además de parar a comer o tomar algo, se puede dormir con animales: los campings Entrerrobles en Valdeavellano de Tera (Soria), El Parrizal en Beceite (Teruel) o el Arrebol en Jaca (Huesca) son algunas de las opciones. Asimismo, incluye locales que admiten mascotas y además ofrecen experiencias adicionales. Como el Linda Café de Valdemoro (Madrid), donde se organizan clubes de lectura; en Mejías Beach (Pilar de la Horadada, Alicante) venden ropa boho, y varios de los locales que estrenan distinción tienen su propia agenda de catas de vino: La Taberna de Kafka en Granada o La Famosa en Murcia son algunos ejemplos. Otra de las propuestas es la música en directo, muy popular entre los establecimientos 'pet friendly' como Classijazz (Almería), Islote La Fermina (Lanzarote) o Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila).

Como un «reto» califican desde la guía la labor de «encontrar cafeterías, bares o restaurantes en los que sentirte a gusto, con un trato cercano y una oferta apetecible y que, además, admitieran animales en su interior». Todos ellos se suman a esos cafés, cocinas y barras «cercanas y de calidad» repartidas por todo el país que estrenan su pegatina amarilla con el característico Solete sonriente y que superan ya los 4.500 negocios.

Soletes de Andalucía 'pet friendly':

-Almería: Tamayo 29, Classijazz, Santa Mónica.

-Cádiz: La Casapuerta de Luisa, Narigoni, El Ancla, Café Azul.

-Córdoba: Con Acento Restobar, The Club.

-Granada: Epicureum Café & Brunch, Nagare, La Taberna de Kafka, Telúrico, Wild Food.

-Huelva: Le Petit Café, Zorro Viejo, El Mirador de la Isla, Vita Vinum, Knibal Burger.

-Jaén: Don Angelo, Sabor Flamenco, La Tintorera, Penalty.

-Málaga: Bun and Coffee, Bienmesabe, Rosas Café, Recyclo Bike Café, El Almacén y El Aljibe.

-Sevilla: Hispalis Café, Mocka, Mano de Santo, La Ilustre, Ofelia Bakery, Casa Tomás, Estraperlo, Mamaina.

