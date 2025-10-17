Rocío Sushi (Málaga): Cocina japonesa tradicional

Fue en el año 2010 cuando Juan Bautista García y su mujer, María José Mezcua se embarcaron en la aventura de abrir un local donde ... el sushi y las tapas japonesas fueran la base de toda la oferta culinaria y, además, con mucha valentía lo bautizaron con el nombre de Rocío Tapas y Sushi, más tarde, ya en el año 2020, se trasladaron a otro local de espacio similar en el barrio de La Luz. El cambio de local, al contar con una cocina más espaciosa, también trajo consigo la incorporación a la carta de nuevas especialidades.

El éxito estuvo garantizado desde sus inicios al elaborar una cocina japonesa de corte muy purista, con toques creativos, sin duda, a unos precios muy asequibles. Pero como Juan Bautista es un espíritu inquieto, acaba de darle un giro a su establecimiento y lo ha convertido en una izakaya más tradicional, desapareciendo de la carta lo que anteriormente se consideraban 'tapas'. Este giro de 1909 grados de su oferta culinaria empezará a estar a plena disposición y rendimiento tras el periodo vacacional en el que actualmente se encuentra esta casa.

Pocos saben, incluso me atrevería a decir, que ni Juan Bautista se imaginaba lo fructífera que iba a resultar la amistad que se había forjado entre Masao Kikuchi y él cuando estaban en el ya desaparecido Taro de Marbella. Hay que recordar que Kikuchi abrió en 1984 un restaurante de sushi en Madrid, Tokio Taro, siendo uno de los pioneros de la cocina japonesa en nuestro país. Masao llegó a España y a Marbella con una carta de presentación inmejorable, había cocinado para el propio emperador de Japón y había triunfado como maestro de sushi en diversos países.

Cocina purista japonesa creativa Dirección Isaac Peral, 27

Teléfono 652 441 209

Cierre Domingos y lunes

Web rociotapasysushi.com

Precios Variado de ostras: 15€ | Niguiri anguilas: 10€ | Kuzumochi: 6,50€

Valoración Cocina: 8,5 | Sala: 6,5 | Carta de vinos: 6,5

Calificación 7,5 / 10

La influencia de Masao en la cocina de Juan Bautista es notoria, además de haberle enseñado a preparar el mejor sushi que se puede comer en nuestra ciudad, también le ha ido enseñando esos otros platos de la cocina tradicional japonesa y además le enseñó algo muy necesario si se quiere destacar en esta singular forma de cocinar, tener paciencia, y paciencia es la que Juan Bautista tuvo desde sus comienzos, incluso tardó más de dos años en conocer el secreto de alguno de los grandes platos que hoy podemos encontrar aquí, como las anguilas a baja temperatura o una cuajada fría de vieiras.

Nada mejor para acompañar estas especialidades que alguno de los sakes que Rocío Sushi guarda en su bodega.

Ostras japonesas

Directamente desde Japón le llegan a Rocío Sushi unas ostras de tamaño medio y que son preparadas de diferentes formas. Las hechas a la plancha con kakiyaki, soja y limón y las fritas con una ligera salsa de miso están sorprendentes.

Hotate Mentaiko

Sorprendente a la vez que sublime, aunque quizá su textura y temperatura no sea del agrado de todos los paladares. Se trata de una especie de cuajada fría con vieiras y unas huevas de abadejo con un ligero toque picante.

Osen Unagi

Aunque no deja de ser un niguiri, en esta elaboración Juan Bautista prepara las anguilas a baja temperatura y deja que se cocinen en su propia salsa, después de fileteadas es cuando los lomos son depositados sobre el arroz. Sabor envolvente.

Kuzumochi de cacao

No se puede levantar nadie de la barra o mesas de Rocío sin haber probado el kuzumochi o pastel hecho de kuzuko, un almidón derivado de la raíz de la planta kudzu. El helado de wasabi y la miel de caña lo complementan y aportan frescura.