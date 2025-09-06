Motel Particulier: Una experiencia diferente

Enrique Bellver Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Motel Particulier no es un restaurante al uso, ni mucho menos un establecimiento más de cocina asiática, es todo un espacio singular ubicado en uno ... de los edificios más emblemáticos de la Marbella de los años ochenta y que por diversos motivos ha permenecido cerrado durante veinte años. Estamos ante un restaurante para los que buscan belleza, privacidad y un cierto aire de misterio. La influencia de la cocina mediterránea se encuentra en un mismo plato con la cocina japonesa y da lugar a una carta donde la fusión entre productos, texturas y salsas está garantizada. Al frente de esta cocina se encuentra César Alonso, un cocinero con dilatada experiencia que proviene de los fogones de Gastón Acurio, un referente internacional de la nueva cocina peruana, donde ha permanecido en Dubai hasta su incorporación a Motel Particulier. Entre los platos más interesantes destaca el tataki de vieira con aguachile de ají amarillo y platos de la nueva carta, como lubina con ají y tiraditos de ventresca de atún con encurtidos, por el contrario, los sushis y los tortellinis con caviar no acaban de estar a la altura de lo que se espera de una cocina de estas características. Ambiente, decoración, espacios y un espectáculo cada día distinto hacen de cada noche una experiencia diferente.

Temas

Marbella