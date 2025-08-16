Koi Marbella: Cocina panasiática

Koi Marbella abrió sus puertas este mismo año como un restaurante de cocina panasiática, es decir, una fusión, que no cocina de fusión, de sabores ... y platos japoneses, tailandeses y chinos. A esta cocina le acompaña el propio estilo del local, amplio, luminoso, con una exuberante vegetación interior diseñada para crear un clima de relajación y comodidad aunque el restaurante se encuentre al completo de su capacidad. La idea de sus propietarios es que tanto el almuerzo como la cena sean una experiencia gastronómica completa.

La carta de Koi mantiene un equilibrio entre tradición e innovación, pues nos vamos a encontrar platos tremendamente clásicos, tanto de la cocina japonesa, como de la china y tailandesa, con otros donde la creatividad del chef ejecutivo, Stan Rozbiisy, se plasma en platos donde los distintos ingredientes se funden en llamativas formas cromáticas y sápidas, un ejemplo lo encontramos en esos rollitos primavera vegetales donde cualquier parecido con los clásicos y tradicionales son una coincidencia casual o esos dumplings de wagyu con una suave sala ponzu con su toque cítrico y coronados con caviar oscietra. Y si lo que buscamos son elaboraciones más tradicionales, tanto japonesas como tailandesas, entonces la ensalada de carne con pepino, menta, cilantro y aderezada con nham jim al más puro estilo tailandés o la selección de sashimi o niguiris y la tempura de lenguado al limón, son un ejemplo de la cocina tradicional nipona que aparece reseñada en su carta.

Dirección Bulevar Príncipe A. Hohenloe 39

Teléfono 952 770 760

Cierre Ningún día

Web koimarbella.com

Precio Plato sashimi luxe: 74€ | Ensalada carne: 19€ | Fideos bogavante: 38€

Valoración Cocina: 7 | Sala: 6,5 | Carta de vinos: 6

Calificación 7 / 10

Koi, en plena Milla de Oro marbellí no deja de ser uno de los restaurantes de cocina asiática más diversa de cuantos se encuentran en la Costa del Sol. Aquí es posible realizar toda una comida con platos creativos o con platos que mantienen la más pura tradición culinaria.

La sala comandada por Diab Cherkaoui es ágil y rápida, algo que se agradece cuando se visita un establecimiento de estas dimensiones y con este tipo de cocina. La carta de vinos, en su mayoría nacionales, se ajusta a la filosofía de precio contenido del que hace gala la propiedad del restaurante. Los amantes de los whiskis japoneses van a encontrar una amplia selección de los mismos, aunque los cocteles son los que marcan el estilo a la hora de combinar con los platos, en especial, los de la cocina japonesa.

Rollito Primavera de verduras

Ampliar

No es el clásico rollito primavera que se acostumbra a servir en los restaurantes de cocina china, todo lo contrario, es un rollo partido en dos y que se rellena con espárragos verdes, rábano encurtido y setas.

Pollo Bang Bang

Ampliar

Esta brocheta o satai tiene el equilibrio perfecto entre la salsa picante de cacahuete y el chile con la acidez de la lima y el toque justo de cilantro. El lomo de pollo presenta además un toque de plancha suave para que no pierda jugosidad.

Siu Mai de wagyu con caviar

Ampliar

Un correcto dim sum relleno de carne de wagyu y que se sirve con una cucharadita de caviar oscietra. La salsa de ponzu cítrica servida aparte en el plato va a realzar y cambiarnos el sabor del propio Siu Mai.

Fideos con bogavante

Ampliar

Plato contundente por sí mismo atendiendo al tamaño del bogavante, supera los 500 gramos, que se sirve acompañado de unos fideos salteados y una bisqué de marisco previamente enriquecida con una suave salsa de habas amarillas.