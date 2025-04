UMI, en San Pedro Alcántara: un homenaje al sabor del mar

UMI no solamente es el nombre de uno de los restaurantes de cocina japonesa que más éxito están teniendo en toda esta parte de la ... Costa del Sol, también es una filosofía gastronómica nipona que, más o menos, viene a decirnos que los comensales pueden deleitarse con el sabor y la textura de cada bocado de sushi y disfrutar de la variedad de estilos que abarcan desde los más clásicos hasta los más rompedores e innovadores de autor. La palabra japonesa 'umi' viene a significar mar u océano y la combinación de los productos marinos, pescado y marisco, con las técnicas de la cocina japonesa.

Al frente de la cocina de esta casa se encuentran los dos propietarios del establecimiento, Edgar Verón y Jesús López, a día de hoy uno de nuestros mejores sushiman malagueños tal y como lo viene demostrando en su otro restaurante, Nakara en Estación de Cártama. En UMI el cliente tiene la posibilidad de elegir dónde quiere sentarse, en la barra para estar más cerca y poder ver toda la elaboración de esta compleja y singular cocina, en la sala o en la terraza.

UMI: fusión japo-mediterránea Dirección Avda. de Las Palmeras 25

Teléfono 951 624 660

Cierre Domingos

Web umimarbella.com

Precios Volcán de gambas: 13 euros | Tiradito ventresca: 16 euros | Nigiri wagyu: 12 euros und.

Valoración Cocina: 8 | Sala: 6,5 | Carta de vinos: 7

Calificación 7,5 / 10

En UMI se rinde un especial tributo a todo lo que provenga del mar, aunque la carne de wagyu nos la vamos a encontrar en alguna de sus creaciones. Pero lo que no debemos olvidar cuando visitemos esta casa es que ya su propio nombre nos está indicando que entramos de lleno en el mar a través de sus sabores, texturas y aromas. Si la visita que hace unos meses hice a Nakara resultó de lo más gratificante, la de UMI no se queda atrás, todo lo contrario, aquí nos vamos a topar con una cuidada y respetuosa cocina japonesa y con unas elaboraciones creativas y en consonancia con la filosofía que desde sus comienzos han llevado al restaurante a posicionarse entre los mejores de este espectro culinario, no solo por la calidad del producto utilizado, también porque sus precios vienen a demostrarnos que es posible elaborar una cocina japonesa muy digna sin asustar las carteras.

A diario Edgar y Jesús preparan atendiendo al mercado algunas sugerencias fuera de carta y platos que en Nakara ya marcan estilo propio, como puede ser el volcán de gambas o el bao de carne deshilachada. La carta de vinos no es muy amplia en cuanto a referencias, pero encierra algunos vinos idóneos para maridar con esta cocina.

Tiradito ventresca de atún

Pocos secretos encierra este plato. Un producto de buena calidad, el corte adecuado en cuanto a grosor de la ventresca y los aditamentos específicos para realzar el sabor y darle un toque salino al atún. Muy bueno.

Volcán de gambas

Este plato se hizo imprescindible para la clientela de Nakara y ahora en Umi lleva el mismo camino. Gambas en tempura con un punto crujiente y una suave salsa de mayonesa que pica, eso sí, lo justo. Una fusión de sabores muy nuestra.

Gyozas de rabo de toro

Aquí nos vamos a encontrar con una auténtica cocina de fusión andaluza-japonesa a través de una típicas gyozas cuya masa tiene ese punto de melosidad que al unirse con la carne del rabo de toro se convierten en un bocado jugoso y meloso a la vez.

Nigiri de salmonetes

Los nigiris no suelen llevar más acompañamiento que una salsa de soja, ya que la pieza de sushi ya está aderezada previamente con el arroz y el wasabi usados. Este nigiri de salmonetes sorprende por ese inconfundible sabor del pescado.