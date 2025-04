La Fonda, en Marbella: una cocina de precisión

La Fonda fue el primer restaurante marbellí que a finales de la década de los ochenta del siglo pasado obtuvo una estrella Michelin, en un ... tiempo en que este galardón pasaba casi inadvertido para la inmensa mayoría del cliente nacional, ni, por supuesto, tenía ese poder mediático que actualmente acapara. Tras su apertura el pasado año, la cocina ha experimentado un cambio radical. Pasando de tener una clara influencia francesa y belga a estar centrada en una oferta donde imperan los productos locales y una puesta en valor de la gastronomía mediterránea, incluida la cinegética, donde el nuevo chef ejecutivo, Jorge González, encuentra su medida profesional.

Este cocinero, de origen vasco, estuvo durante casi quince años como responsable de cocina del Hotel Ritz de Madrid y más tarde fue la mano derecha del mítico cocinero francés Joël Robuchon en el establecimiento que abrió en Madrid. La incorporación a La Fonda Heritage para liderar la oferta culinaria del primer Relais & Châteaux no ha sido casual, su formación profesional y su interpretación de la alta cocina tradicional lo corroboran.

Jorge gusta de preparar platos compuestos tan solo por dos o tres ingredientes donde el producto principal no quede enmascarado por el sabor del resto de los componentes de esa elaboración, como nos vamos encontrar en esos sangrantes pichones con su minihamburguesa rellena de setas de temporada y puré de patatas o en unas cocochas en salsa verde donde la salsa es el hilo conductor de texturas y sabores pero sin llegar a ocultar el primitivo sabor de esta parte de la merluza.

Alta cocina clásica reactualizada Dirección Santo Cristo, 10

Teléfono 695 087 751

Horario De martes a sábados de 19.00 a 23.00 h., domingos de 13.00 a 17.00 h.

Web lafondaheritagehotel.com

Precio Vieira plancha: 24€ | Pichón salvaje: 35€ | Torrija con helado: 10€

Valoración Cocina: 8 | Sala: 7 | Carta de vinos: 6,5

Calificación 7,5 / 10

Lo que más me gusta de este cocinero es precisamente la exaltación que de la sencillez hace en cada uno de sus platos. Es precisamente en la sencillez donde reside la mayor dificultad. Muchos jóvenes cocineros deberían darse cuenta de que no por mucho mezclar ingredientes en un mismo plato el resultado va a ser mejor, más bien todo lo contrario, y cuando se prueba la carta de La Fonda es fácil darse cuenta. Lástima que el pan y el aceite de las mesas no estén a la misma altura.

El servicio acompaña bastante bien a la cocina, haciendo de este establecimiento un lugar distinto a lo que suele imperar en los alrededores. La carta de vinos, no muy amplia, contiene diversas referencias malagueñas.

Vieira trufada

Ampliar

Los ingredientes y la manera en la que están cocinados son el fuerte de una elaboración donde las vieiras pasan a un papel secundario. El falso risotto de trigo tierno y la salsa de queso de cabra que lo acompaña refuerzan al bivalvo.

Cocochas de merluza

Ampliar

Pocos secretos tiene la tradicional salsa verde de la cocina vasca. Aquí el chef de esta casa hace alarde de su procedencia y presenta unas cocochas, un poco pasadas de punto, donde la salsa es el hilo conductor de todos los sabores de este plato.

Rabo de toro

Ampliar

Técnica en cocina es lo que necesita este rabo de toro deshuesado y estofado y Jorge la aplica al cien por cien, en especial la aprendida al lado del gran Joël Robuchon. Un suave jugo de su propia carne y unas zanahorias son su complemento.

Torrijas

Ampliar

Una nueva versión de torrijas. La leche de coco y el helado de piña colada aportan mucha frescura al conjunto del postre además de mitigar en parte el dulzor del pan, muy esponjoso y con un almíbar justo para no llegar a ser empalagoso.