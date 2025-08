China Crown (Marbella): Cocina Imperial China

El pasado 24 de junio abría sus puertas en la ciudad de Marbella China Crown, sin duda uno de los restaurantes chinos que va a ... dar que hablar, y mucho, este verano. Para empezar, se ubica en el interior del hotel Don Pepe Gran Meliá, justo enfrente de la piscina; llega a sabiendas que a mediados de octubre tendrá que cerrar sus puertas durante un año por motivos de la remodelación que va experimentar el propio hotel y, además, porque no es un restaurante chino como los que se encuentran mayoritariamente en Málaga y provincia. China Crown presume, a tenor de su servicio y de su oferta culinaria, de ofrecer a su clientela «alta cocina imperial china».

La carta de este establecimiento es todo un viaje a través del tiempo y la tradición. Cada uno de sus platos no deja de ser un amplio reflejo del legado culinario chino, aunque en su mayoría se han reiterpretado para adaptarlos al gusto contemporáneo, una de esas reinterpretaciones la vamos a encontrar en el crujiente de bogavante acompañado de caviar y salseado con maracuyá y mango. Y si queremos una comida más purista, entonces los dim sum van a ser perfectos para conseguir esa experiencia gastronómica en torno a la cocina cantonesa. Los dim sum o 'pequeñas selecciones' son porciones que resumen en un solo bocado siglos de cocina tradicional. Los vamos a encontrar de carrillera de ternera, de pato y foie, de langostinos con coral y huevas de tobiko o de ternera crujiente con jengibre.

Pero lo que más me ha gustado de todos los platos que he tenido ocasión de probar es precisamente el plato estrella de este establecimiento, el 'Pato Imperial de Beijing', más conocido por los amantes de esta cocina, como pato Pekín. Los propietarios de China Crown, Li Bao y su hermano Felipe Bao, aseguran que para su elaboración se sigue estrictamente lo dispuesto en una receta que data del siglo XV y que se servía en las comidas de la Dinastía Ming. Sea así o no, lo cierto es que es uno de los platos más conseguidos de toda la carta, no solo en el restaurante marbellí, también en el de Madrid, desde 1981.

Habrá que esperar a conocer el devenir del verano para saber si China Crown volverá a Marbella cuando finalicen las obras del hotel. Pero una cosa es cierta, aquí se practica una cuidada, rica y variada cocina imperial china a unos precios bastante aceptables.

Algunos platos

Rollitos de verduras: Estos rollitos imperiales o primavera no dejan de ser un clásico entre toda la oferta de la carta. Muy correctos en cuanto a su ejecución, pasta crujiente y tersa que se rellena con setas siitake y unas verduras finamente cortadas.

Ampliar

Crujiente de bogavante: Acertado el punto de fritura del bogavante para que quede muy crujiente a la vez que fino al paladar. El caviar le aporta salinidad y refuerza su sabor, lo mismo que la salsa de maracuyá y mango sobre la que se asienta, le aporta un delicado dulzor.

Ampliar

Variado de dim sum: El envoltorio, es decir, la pasta de arroz de los dim sum debe ser resistente para que no se rompa al cogerlo y se pueda comer de un solo bocado. El variado de China Crown es correcto en cuanto a ejecución y relleno, siendo una experiencia culinaria.

Ampliar

Pato Pekín: Es el plato estrella del restaurante y se corta el ánade a la vista del comensal. La preparación y degustación de este plato tiene tres partes, la piel caramelizada, la carne jugosa y sazonada y envuelta en unas tortitas muy finas.

Ampliar

Contacto: Hotel Don Pepe Gran Meliá. Teléfono: 951 579 731. Cierre: Ningún día. Horario: De 18.00 a 00.00 h. Web: restaurantechinacrown.com

Precios: Rollitos Imperiales: 14€ Dim Sum Variado: 16€ Pato Pekín: 69€

Valoración: Cocina: 7,5 w Sala: 7 w Carta de vinos: 7 w Calificación: 7,5 / 10