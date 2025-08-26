El restaurante La Deriva reabre en el Soho de Málaga

Casi seis meses después de que las llamas lo consumieran, La Deriva resurge de sus cenizas. El restaurante retoma su actividad en su local de ... Alameda de Colón, en el Soho de Málaga, tras la reforma que se vio obligado a acometer a raíz del incendio que sufrió el pasado 6 de marzo. Y vuelve renovado. Con la misma esencia, pero con un aire más moderno. Se percibe en el interiorismo y en un espacio más luminoso que envuelve una distribución similar a la de siempre, aunque con alguna novedad.

En este sentido, la zona de mesas altas siguen dando la bienvenida y el salón con mesas bajas se conserva en el otro lado de la 'U' que forma el restaurante. El cambio más destacado se encuentra en el pasillo que une ambos espacios. Ahora lo ocupan mesas altas separadas por vitrinas, casi a modo de mini-reservados, donde se podrán pedir sugerencias especiales fuera de carta.

Más novedades en septiembre

¿El resto de la oferta? De momento, sin cambios. No faltan clásicos como su famosa ensaladilla rusa o las croquetas, pero a partir de septiembre, José Rojo, al frente de la cocina, tiene previsto ir introduciendo novedades. Sin salirse de la línea de apuesta por el producto y la temporalidad que siempre ha caracterizado a La Deriva en sus once años de vida.

Lo que gana aún más protagonismo es la bodega. De hecho, el restaurante mantiene su emblemático techo como cavas flotantes que reflejan ese peso del vino que se busca potenciar en esta nueva etapa. No en vano, el establecimiento suma ya unas 500 referencias, y pretende seguir ganando puntos con el apoyo de David Orellana, sumiller de Cávala, tercer vértice del triángulo hostelero del mismo sello que completan La Deriva y Cobalto 15.

Ampliar Una de las novedades es esta zona de mesas altas junto a la cava.

Además de la cava, también se amplían los aseos y la cocina, que se presenta abierta. Sin olvidar la barra, una de las más populares de Málaga y que crece en capacidad y aspira a ser, no ya la mejor de la ciudad, sino «la mejor de España». Muy motivado con el regreso y la remodelación se muestra su propietario, Antonio Jesús García, pese a los duros meses que deja atrás llenos de quebraderos de cabeza y de ver cómo parte de la plantilla iba cogiendo otros caminos ante el parón obligado.

Reservas 'on line'

Tras lograr recomponer el equipo y tener que realizar una importante inversión para reacondicionar el local, el empresario toma distancia con aquel 6 de marzo en el que, a pesar de todo, la rápida actuación de los bomberos evitó males mayores. Consiguieron que el fuego quedara sofocado en apenas dos horas sin tener que lamentar daños personales. Sí materiales, y muchos. Fue tiempo suficiente para que tanto el interior como la maquinaria y el mobiliario acabaran inutilizados. No se pudo salvar nada.

Entonces, Antonio Jesús García, animado por el equipo, puso en marcha un plan de recuperación que incluía, no sólo la obra de rescate del local, sino también una solución temporal: trasladar la esencia de La Deriva a Cobalto 15, bar que el mismo grupo regenta en Muelle Uno. Platos para compartir y tapear que, según avisan, tienen intención de seguir conviviendo de forma paralela a la reapertura de La Deriva, donde por el momento no se admiten reservas. Habrá que esperar a la próxima semana para poder hacerlo. A partir de entonces, también 'on line'. Más, en septiembre.