La distribución se mantiene a la entrada, con más capacidad en barra.

El restaurante La Deriva reabre en el Soho de Málaga

Retoma la actividad en su local de Alameda de Colón con aires renovados tras el incendio que sufrió el pasado mes de marzo

Marina Martínez

Marina Martínez

Martes, 26 de agosto 2025, 10:11

Casi seis meses después de que las llamas lo consumieran, La Deriva resurge de sus cenizas. El restaurante retoma su actividad en su local de ... Alameda de Colón, en el Soho de Málaga, tras la reforma que se vio obligado a acometer a raíz del incendio que sufrió el pasado 6 de marzo. Y vuelve renovado. Con la misma esencia, pero con un aire más moderno. Se percibe en el interiorismo y en un espacio más luminoso que envuelve una distribución similar a la de siempre, aunque con alguna novedad.

