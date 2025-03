Promesa, cocina en constante evolución

Promesa se ha convertido, aunque algunas guías nacionales no acaban de darse cuenta, en uno de los restaurantes de referencia para los amantes de la ... buena mesa y de la cocina sabiamente reactualizada que a día de hoy se elabora en nuestra capital. En apenas año y medio Julio Zambrana ha dado un salto cualitativo en la elaboración de su cocina situando este restaurante entre los que mejor futuro culinario tienen por delante. Pero no solamente desde su apertura ha evolucionado en su cocina, también lo ha hecho en su carta de vinos, que ya sorprende por su variedad y número de referencias de vinos malagueños, nacionales e internacionales, algo que sin duda contribuye al buen nombre y prestigio de un establecimiento de hostelería que se precie, pues hoy los vinos marcan estilos y tendencias en todo tipo de restaurantes, incluidos los clásicos chiringuitos de playa.

Promesa Dirección: Avda. Cánovas del Castillo, 1. Málaga

Teléfono: 669 007 070.

Web: restaurantepromesa.com

Cierre: Ningún día.

Precio: Coles con setas: 16 €. Corvina: 20 €. Pichón Royal: 35 €.

Valoración: Cocina: 8. Sala: 7,5. Carta de vinos: 7. Calificación: 8 / 10

Julio, como chef ejecutivo de todo el Hotel Maestranza, se permite en sus distintos menús, Esencia, Promesa y Festín, jugar con nuestros paladares y llevarnos por un viaje de sensaciones a través de la reactualización de antiguos y clásicos platos malagueños, como puede ser la clásica ensalada malagueña que sirve de base a unos lomos de virrey apenas pasados por el fuego o quisquillas atemperadas con zanahoria engominá, sin olvidarse de los platos de cuchara: ahí están sus lentejas con pato azulón o unas coles con setas.

La carta tiene platos de profunda ascendencia malagueña y andaluza, sin que por ello se renuncie a elaboraciones más creativas y otras de fusión con productos y estilo de cocina de otras latitudes. No obstante, la esencia principal de la oferta está sustentada en productos de cercanía, como pueden ser las verduras del Guadalhorce o los pescados de la Caleta de Vélez o la Lonja de Estepona. Promesa y la cocina de Julio tienen y ofrecen una visión propia de cómo es la cocina tradicional malagueña. Y siendo como es este restaurante una apuesta personal del hostelero Miguel Sánchez, quien empezó como camarero y barman para acabar como propietario de varios hoteles en Andalucía, todos los almuerzos y cenas comienzan con el cóctel Promesa, un cóctel creado por él y que le valió diversos reconocimientos nacionales e internacionales. La sala está a la altura de lo que se espera de un establecimiento de estas características.

Ensalada malagueña con virrey

Ampliar

El virrey o palometa roja es un pescado semigraso muy apreciado. Julio consigue con este plato fundir dos sabores tan dispares como el de nuestra ensalada, muy cítrica, con el amariscado del pescado.

Erizo con cachorreñas

Ampliar

Una adaptación medida del contundente sabor y textura del erizo de mar con unas sopas muy nuestras, las cachorreñas, donde el amargor de la naranja refuerza el toque salino del equinoideo. Un plato que personaliza la cocina de Promesa.

Corvina salvaje con gazpachuelo

Ampliar

El gazpachuelo en este plato es más un acompañante y base que el elemento principal. La corvina, con su acentuado sabor dulce y menos pronunciado que el de otros pescados similares. La suavidad sápida es perfecta.

Colmenillas con rabo de toro

Ampliar

Las colmenillas a pesar de lo que se diga no es una seta que combine bien con todo tipo de productos. El rabo de toro, bien guisado por Julio no deja de ser una carne melosa que no acaba de fusionarse con esta seta.