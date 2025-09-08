Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga

Los pasteles de nata típicos de Portugal han conquistado el paladar de los malagueños. Natas D'ouro, negocio fundado en la ciudad de Oporto, acaba ... de abrir sus puertas en el Soho en lo que supone su primera apertura en el sur de España.

Natas D'ouro se define como un local especializado en natas de sabores, café y vino de Oporto. «Los mejores productos de Portugal ahora en Málaga», anuncian. En concreto se han instalado en la calle Tomás Heredia número 11.

La cadena, que está creciendo en España mediante el modelo de franquicia, ha elegido un gran local que hace esquina con la calle Casas de Campos. El espacio era ocupado anteriormente por la tienda de ropa de segunda mano Oysters Vintage, propiedad de los celebrities estonios Harri Tiidus y Veronika Vallimäe-Tiidus.

La nueva cafetería abrió oficialmente el pasado miercoles, 3 de septiembre, a las 15 horas y para celebrar su apertura repartió pasteles de forma gratuita a sus primeros clientes. Para ello, previamente estuvo repartiendo flyers por la zona.

La empresa portuguesa nació en el año 2017 tras la asociación con la centenaria bodega de vino Borges, una de las principales compañías de vino nacional reconocida dentro y fuera del país. Juntos hacen un pastel «que logra transportarte a orillas del Duero con un solo bocado».

La expansión de la compañía comenzó en el año 2022 y ya cuentan con cinco locales en España. Además de la reciente apertura en Málaga, también están presentes en Madrid, Vigo, Pontevedra y Palma.

Pasteles de sabores

A diferencia de otros negocios de natas, esta empresa se diferencia por ofrecer productos de sabores. Además de la tradicional y la referida con vino de Oporto, también disponen de otros tipos con chocolate, limón, naranja o caipiriña. Completan su oferta café portugués y delicias de Oporto (unos dulces tradicionales con base de galletas con chocolate, relleno de caramelo salado con miel y vino de Oporto y adornados con lascas de tarta de queso crujiente de almendras y uvas maceradas en vino de Oporto). En Málaga, además, también cuentan con algunas especialidades saladas elaboradas con pollo, carne o sardinas.

Natas D'ouro se encuentra actualmente inmersa en un proceso de expansión a nivel internacional que le permitirá abrir próximamente nuevos locales en España mediante el modelo de franquicia. Tras Málaga se espera la apertura de otro establecimiento en Santiago de Compostela.

La nueva empresa se ha instalado en Málaga tras comprobar la afición del público local por este tipo de pasteles del país vecino. Hace un año abrió en el Centro De Nata, negocio que cuenta con una gran aceptación entre los locales y turistas que frecuentan la zona. Se encuentra en la calle Especerías y se especializa en los tradicionales pasteles de nata de Lisboa.