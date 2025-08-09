Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las ostras, joyas del océano

Lo que antes era un lujo hoy es un producto cada vez más extendido. Estas son algunas curiosidades sobre este molusco y formas de comerlo en Málaga

Paloma Cremades

Paloma Cremades

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Lo que antes era una experiencia reservada para los paladares más exigentes o lugares muy puntuales, hoy forma parte de una tendencia creciente que se ... ofrece en cada vez más locales y restaurantes que se han entregado por completo a este molusco de sabor yodado, fresco y elegante. Lo incorporan a sus cartas no solo como un producto de lujo, sino como una experiencia gastronómica imprescindible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las ostras, joyas del océano

Las ostras, joyas del océano