Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cafetería está en la calle Cristo de la Epidemia, en la capital. Salvador Salas

Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga

Dos meses después de cerrar por jubilación, el establecimiento ubicado en Cristo de la Epidemia reabre sus puertas con una nueva dirección y horario ampliado

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:55

La Victoria vuelve a oler a tejeringos y a churros madrileños. La histórica cafetería El Caracol ha reabierto sus puertas apenas dos meses de anunciar ... el cierre por la jubilación de su propietarios. De la mano de una nueva dirección, el popular establecimiento ubicada en la calle Cristo de la Epidemia ha comenzado a servir de nuevo desayunos y tapas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga

Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga