La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga

Un bar de Málaga se ha convertido en el que mejor sirve la cerveza de toda Andalucía. Alberto Torreblanca, propietario de La Pera Gastrobar, ha ... ganado el cuarto Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria de Andalucía al imponerse en la final celebrada en la fábrica de la capital.

Torreblanca ha obtenido un premio con el que la cervecera quiere poner valor el trabajo de los profesionales de la hostelería, además de fomentar el buen servicio y la cultura cervecera. En el podio también se han colocado Sergio Alcalá, del restaurante Albalá de Cádiz y Rafael García, del bar El Paso de Córdoba.

El responsable del negocio local se ha coronado en una final en la que han participado los 16 finalistas. El jurado ha evaluado la técnica utilizada, la presencia de burbujas, buenas prácticas de barra como enjuague de la copa o la presentación de la caña en barra, entre otros aspectos. Torreblanca ha obtenido un premio valorado en 2.000 euros.

Pero no ha sido el único establecimiento local distinguido durante la final. La Bodega Guerola de Málaga también ha sido reconocida como 'Bar Más Querido de Andalucía' con 4.113 'likes'. Por detrás se ha situado 'La Pera Gastrobar', con 3.669 'likes' y Taberna Romero de Granada, con 1.306 'likes'. Todos ellos han recibido una placa distintiva.

La final ha sido presentada por el actor y monologuista malagueño Miguel Ángel Martín y ha contado con la presencia de distintos representantes de la marca como Luis Rubio, director comercial de Cervezas Victoria; Eduardo Sall, maestro cervecero de Victoria y Arantxa Tapias, Trade Marketing, entre otros. Rubio ha felicitado a los finalistas y ha destacado «el alto nivel del concurso».

A esta edición se han presentado 466 participantes que representan a gran parte de la geografía andaluza. Los finalistas han sido Albalá (Cádiz), Isla Bacuta (Huelva), Bar Opera (Granada), Qrro's (Cádiz), La Pera (Málaga), La Maestra (Jaén), Xatarra Brutal (Córdoba), Pondos (Jaén), Bar El Paso (Córdoba), La Odisea (Málaga), Memento Mori (Granada), Los Valles (Málaga), Kusha (Granada), Smallworld (Málaga), Braseria Giralda (Huelva) y Puratasca (Sevilla).