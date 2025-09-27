La importancia de los vinagres en la cocina
Ahora que tan de moda se están poniendo los ceviches en las cartas de los restaurantes andaluces, aunque en la mayoría de los casos los ... chefs ignoran que esta técnica proviene de nuestros ancestrales escabeches como método para conservar los alimentos, requieren de vinagres distintos atendiendo al producto que se vaya a aderezar.
Sin duda los vinagres de Jerez, por su volumen, cuidado e importancia, son los que más están proliferando en la cocina andaluza, aunque nos sorprenderíamos de otros vinagres andaluces que están acaparando la atención en países tan lejanos como el propio Japón. La D.O. Vinagre de Jerez se encuentra dentro del Consejo Reguladorde los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. Desde hace 25 años existe un Reglamento de la D.O. Vinagre de Jerez. Los vinagres, incluidos los del Marco de Jerez, se enmarcan dentro de los mejores aderezos del mundo y unas simples gotas son capaces de engrandecer salsas, guisos y verduras hasta límites gastronómicos insospechados. La materia prima de los vinagres andaluces son nuestros vinos.
