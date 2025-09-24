La Guía Michelin suma nuevos restaurantes recomendados en Málaga

Málaga vuelve a brillar en el universo de la Guía Michelín. La popular publicación ha actualizado su listado de restaurantes recomendados y se ha fijado ... en tres establecimientos de la provincia que están haciendo las cosas muy bien. Se trata de Clómada, Mi Niña Lola y Alaparte, todos ellos ubicados en la capital

Clómada es uno de los proyectos más recientes de cuantos han aterrizado en la capital. Abierto en abril de este mismo año en la calle Méndez Núñez, es el proyecto personal de la extenista ecuatoriana Claudine Paulson, que se ha impregnado de la cocina viajera que ha probado alrededor de todo el mundo.

De este nuevo negocio, la guía destaca que «traslada a la mesa los diferentes sabores que ha ido conociendo por el mundo en su etapa como jugadora de tenis profesional». Entre sus platos destacan el ceviche de pescado o la lubina crujiente.

Alaparte también ha abierto este mismo año en el Centro. El joven cocinero Fran Rascado ha elegido un local ubicado en la plaza Arriola, junto al mercado de Atarazanas, para poner en marcha su proyecto más personal.

De este negocio, la Michelin apunta que se trata un «bistró de ambiente contemporáneo». Ofrece una cocina moderna y variada, en base a productos de la huerta y de la lonja local, que incorpora tanto toques galos como asiáticos. «¿Un plato destacado? La equilibrada vieira curada y limón cascarúo de Benamocarra, con salsa beurre blanc», concluye.

Con algo más de recorrido, Mi Niña Lola es el proyecto liderado por el chef Pablo Rutlant y Miguel del Valle en la parte alta de La Coracha. Abrió en el año 2022 y se ha convertido por méritos propios en uno de los restaurantes de referencia en la ciudad, tanto por su carta como por sus vistas.

La guía de las estrellas destaca su original propuesta: «Defiende a través de pequeños platillos un concepto culinario que combina la cocina viajera y la local, porque dice que Málaga es una ciudad 'hecha de extranjería' que toma ideas culinarias de aquí y de allá». Entre sus platos, la guía destaca el maizal del negro mar, los puerros payoyos o el mango citric.

Más novedades

Málaga ya cuenta con 29 restaurantes recomendados en la guía Michelín. El pasado mes de agosto se incorporaron Promesa (Málaga capital) y Sarmiento (Casares); y en julio hicieron lo propio Base 9, en la capital, y El Chiringuito, en Sedella.

Además de los reseñados, la Michelin incluye también Aire, Cávala, Beluga, Palodú, Ta-Kumi, La Cosmopolita, Candado Golf y Tragatá, en la capital; Areia, La Milla, Leña, Kava, Casa Eladio, Candeal, Erre & Errechu y Ta-Kumi, en Marbella; Los Marinos José y Charolais, en Fuengirola; Chinchín Puerto en Caleta de Vélez; Sollum y Oliva en Nerja; y Tragatá Ronda, 'casa madre' del abierto hace un año en la capital malagueña.