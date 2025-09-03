Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura

La hamburguesería más loca de toda Málaga vuelve a encender los fogones. Después de tres meses cerrada para realizar mejoras en la cocina, Hulk, Joker, ... Spiderman o el mismísimo Papa Francisco han vuelto a montar el show en Grillaera, en el barrio de Teatinos.

Localizada en la calle Kandinsky, Grillaera ha reabierto sus puertas con la misma locura de siempre aunque con una carta renovada y un horario actualizado. Es esta nueva etapa sólo abrirán por las tardes con idea de ofrecer meriendas y cenas. «Muy locos pero muy cuerdos», se definen.

Con la misma filosofía que les ha hecho famosos en la ciudad ofrecerán sus particulares espectáculos a la hora de servir los platos. Las máscaras han sido renovadas en su totalidad y apuestan por la creatividad de sus trabajadores para seguir sorprendiendo.

Una de las grandes novedades de esa nueva etapa es el servicio de meriendas. Abrirán a las 18 horas para ofrecer cafés, batidos, gofres o pancakes y completarán la oferta con actividades de ocio como juegos de mesa, concursos de trivial o quedadas para hablar inglés. En función de la acogida también se plantearán introducir shows en este horario.

Ampliar 'Torito bravo' sirve un plato a una mesa tras la reapertura. Sur

Para el turno de cena también han introducido un nuevo horario más tempranero. Han establecido tres franjas a las 19.30, a las 21 y a las 22.30 horas. El horario de cierre se mantiene a las 00 horas.

Más variedad en la carta

A nivel gastronómico ahora ofrecen a los clientes la posibilidad de elegir el tamaño y tipo de carne que llevará su hamburguesa. En todos los platos de la carta podrán decidir si quieren una o dos carnes, si la prefieren de vaca madurada, si apuestan más por el pollo frito o la prefieren smash.

Este cambio también les permitirá mejorar los precios y ofrecer a sus clientes una amplia variedad de hamburguesas y patatas desde nueve euros.

El responsable del establecimiento, Sergio Díaz, explica que durante el tiempo que han permanecido cerrados también han aprovechado para repensar las condiciones laborales de sus trabajadores. De esta forma ahora ofrecen un contrato de 40 horas semanales -aunque el tiempo efectivo de trabajo es de 35-, jornada continua y dos días de descanso consecutivos (incluido fines de semana).

Grillaera abrió en Málaga en el año 2021 y para esta nueva etapa se proponen ser «un restaurante transparente, familiar y conectado con su comunidad, apoyándose en un equipo comprometido con el proyecto». Añaden que con este nuevo modelo laboral pretenden plantear una reflexión sobre la situación actual de la hostelería en Málaga. «Nosotros hemos pasado por errores, deudas y aprendizajes, y creemos que la única forma de salir adelante es siendo transparentes con el equipo y con los clientes».