Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sr. García .
Un comino

Gastronomika se echa a la mar

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Desde que existimos como especie nos hemos dedicado a trasladar alimentos de un sitio a otro. La navegación de cabotaje permitió hacerlo cada vez más ... lejos, pero hubo que esperar hasta el siglo XVI para que el mundo empezara a hacerse pequeño a gran velocidad. La tecnología naval y el ansia de tener productos valiosos, como lo eran entonces las especias, pusieron en marcha a los más aguerridos hombres de entonces. En aquel contexto de euforia, con un nuevo mundo que se abría aún intacto, las embarcaciones capaces de cruzar el Atlantico constituyeron el más estratégico de los bienes. Buena parte de estos barcos se construyeron durante siglos en diferentes astilleros de ribera en el País Vasco, un entorno similar a Cabo Cañaveral de la época, según ejemplifica siempre Xabier Agote, el hombre empeñado en recuperar todo aquel conocimiento perdido en el tiempo y construir de nuevo un ballenero vasco de nombre San Juan que se hundió en Canadá, donde las frías aguas y la baja salinidad lo protegieron durante cinco siglos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Despiden a una trabajadora por ocultar la relación que mantenía con el jefe que la contrató y un tribunal lo declara improcedente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gastronomika se echa a la mar

Gastronomika se echa a la mar