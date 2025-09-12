Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona

Sobre la playa del Cristo, en Estepona, con vistas privilegiadas del Mediterráneo y del Estrecho, un beach club se ha propuesto conquistar el paladar de ... residentes y turistas con hummus, ensaladas de sandía y musakas. Con nombre de mujer, Eva, se extiende sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados que hasta ahora estaba sin ocupación y con el objetivo claro de convertirse en espacio de ocio preferente en la Costa del Sol.

El nuevo complejo hostelero abrió hace menos de un mes y cuenta con una oferta integral. Abre desde por la mañana hasta la madrugada y, además del restaurante, cuenta con una piscina infinita rodeada de olivos, setenta hamacas sobre la arena, cabañas privadas, suites con servicio personalizado y una enorme terraza desde la que degustar un cóctel mientras se disfruta del atardecer.

Eva presume de diseño, que ha sido realizado por el estudio internacional Yodezeen (con oficinas en Los Ángeles, Miami o Londres). El espacio está inspirado en la diosa del agua y transporta a los visitantes a la ciudad de Santorini, uno de los destinos más icónicos de Grecia.

Énsalada de sandía, surtido de entrantes y helado griego. Sur

El restaurante se convierte en la parte central de todo el proyecto. Con capacidad para 120 comensales -al que se suman otros 170 sitios en la terraza- se especializa en una cocina greco-mediterránea. Al frente de los fogones se encuentra el chef ejecutivo Alejandro Rivera, cocinero colombiano que anteriormente fue chef ejecutivo de Lobito de Mar, del grupo Dani García. Bajo la dirección de bajo la dirección de Sergey Yurchysyn, reinterpreta platos de raíz helena con una mirada local.

Entre sus platos más tradicionales destacan el queso manouri con miel y nueces tostadas (16 euros), la tirokafteri -una crema picante de queso que se ofrece como parte de los entrantes- (4,5 euros), la ensalada de sandía con queso feta (18 euros), la musaka con alcachofa (24 euros) o el enorme helado de yogur con toppings (32 euros). Además, el restaurante cuenta con un mostrador de mariscos frescos y una carta de cócteles diseñada para equilibrar la experiencia.

Eva Estepona es el segundo proyecto del grupo dubaití Bulldozer en la Costa del Sol. Se trata de un grupo internacional de restauración con 20 años de experiencia en la industria de la hospitalidad. Actualmente gestiona más de 20 proyectos en todo el mundo: desde conceptos premium hasta alta cocina. En Marbella han estrenado este pasado verano el restaurante Frou Frou.