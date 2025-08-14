Abre un restaurante en Marbella con platos mediterráneos: de la Riviera francesa a las Cícladas griegas

El abanico culinario de Marbella continúa su crecimiento con Frou Frou, un restaurante centrado en la gastronomía bañada por el Mediterráneo, con platos típicos de ... la Riviera Francesa, la Costa Amalfitana, las Islas Baleares o las Cícladas griegas, entre otros. El local, que abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto en Playas del Duque, Marbella, llega a manos de Bulldozer Group, el gigante culinario con más de 250 restaurantes repartidos por el mundo. Se trata del primer local de la empresa dubaití en Marbella (al cual se sumará en un futuro próximo EVA, en Estepona).

Con un menú basado en la comida de temporada, Frou Frou se decanta por un local inspirado en la época dorada de Marbella. Esas décadas en las que la ciudad se convirtió en sede de artistas y la alta sociedad. Así, sus muebles, suelos y paredes se decantan por el blanco, la crema, los tonos pastel y los estampados florales, con un diseño típicamente setentero y ochentero.

«Queríamos crear un espacio que transmita calidez, generosidad y personalidad», explica el equipo de Bulldozer Group. «Aquí no hay formalidades, sino el placer de reunirse, disfrutar de la comida y vivir el momento.»

Frou Frou pretende convertirse en un restaurante donde la sobremesa tenga tanta importancia como la propia comida. Así, a platos como el carpaccio de pulpo, los camarones con stracciatella al curry rojo o el paccheri con cordero y feta ahumada, le continúan una variedad de cócteles y música en su terraza que permita a sus comensales alargar la comida el tiempo que deseen.