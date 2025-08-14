Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Interior de Frou Frou. SUR

Abre un restaurante en Marbella con platos mediterráneos: de la Riviera francesa a las Cícladas griegas

Frou Frou, de Bulldozer Group, el grupo gastronómico con más de 250 locales repartidos por el mundo, llega a la Costa del Sol

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Marbella

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:51

El abanico culinario de Marbella continúa su crecimiento con Frou Frou, un restaurante centrado en la gastronomía bañada por el Mediterráneo, con platos típicos de ... la Riviera Francesa, la Costa Amalfitana, las Islas Baleares o las Cícladas griegas, entre otros. El local, que abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto en Playas del Duque, Marbella, llega a manos de Bulldozer Group, el gigante culinario con más de 250 restaurantes repartidos por el mundo. Se trata del primer local de la empresa dubaití en Marbella (al cual se sumará en un futuro próximo EVA, en Estepona).

