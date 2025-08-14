La emblemática cafetería Polifonía de El Ejido cambia de propietaria y prepara su reapertura

Desde hace un par de meses sus persianas están cerradas a cal y canto. El emblemático Polifonía, la cafetería con esencia musical en el barrio ... de El Ejido, cierra sus puertas, pero sólo de momento: Cambia de propietarios y prepara su reapertura. Los carteles en el establecimiento indican que volverán en septiembre, pero la nueva propietaria, Michenla Scotto di Clemente no ha querido revelar una fecha exacta.

La esencia del establecimiento residía en la transformación de un antiguo comercio de instrumentos musicales en una cafetería. La nueva dueña quiere «mantener su esencia», pero con algún cambio: un lugar que no se enmarque en una simple cafetería. «Un lugar que se pueda hacer buffet, brunch, una cita de trabajo. Un reservadito donde se pueden hacer citas de trabajo, se pueden hacer talleres…», explica la nueva propietaria.

Respecto al nombre del establecimiento, no se sabe si permanecerá el mismo o cambiará. «Esto no lo tengo confirmado todavía, la verdad, porque le estoy dando mucha vuelta, pero probablemente sí», recalca di Clemente. Siguiendo con los cambios, la dueña no quiere hacer 'spoilers', pero si adelanta la incorporación de «un menú italiano», un guiño a su procedencia.

Ampliar Cartel, en la fachada de Polifonía. SUR

De la misma forma, Michenla Scotto di Clemente, también tiene su propia historia. Ahora, tiene 32 años y llegó a Málaga de «casi casualidad». Un deseo de cambio de aires y salir de la zona de confort hizo que fuera Ibiza a probar la experiencia de vivir fuera. Después de varios intentos de contrato en algunos establecimientos, ella decide desistir y crear su propio camino: emprender. «Me decepcionaron, tanto que dije: no, no vuelvo a pedir trabajo, voy a hacer algo y me voy a poner a prueba», contaba.

Aún así, no todo es un camino rosas. La italiana sabe el riesgo y trabajo que supone emprender. Acerca de los primeros pasos más difíciles, el personal, están en búsqueda de él como muestran carteles en la fachada. Pero, sin duda uno de sus mayores miedos es la adaptación de los clientes a los cambios, tanto de propietaria como de rutina de trabajo, pero quiere tomar una actitud positiva ante este nuevo proyecto. «Estoy muy positiva, no quiero empezar con miedo ya, lo que será, será», recalca.