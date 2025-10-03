Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos cocineros malagueños, reconocidos en los The Best Chef Awards

Los chefs del restaurante Smoked Room Madrid y del rondeño Bardal son la única representación local en estos prestigiosos premios a nivel internacional

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Málaga ha entrado en el olimpo de la cocina de la mano de dos cocineros malagueños que triunfan dentro y fuera de la provincia. Los ... cocineros Dani García y Benito Gómez, propietarios de los restaurantes Smoked Room (Madrid) y Bardal (Ronda) han sido distinguidos en The Best Chef Awards, unos premios que distinguen la excelencia y la creatividad en el mundo de la restauración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  7. 7 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  8. 8

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  9. 9 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos cocineros malagueños, reconocidos en los The Best Chef Awards

Dos cocineros malagueños, reconocidos en los The Best Chef Awards