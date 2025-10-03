Dos cocineros malagueños, reconocidos en los The Best Chef Awards

Málaga ha entrado en el olimpo de la cocina de la mano de dos cocineros malagueños que triunfan dentro y fuera de la provincia. Los ... cocineros Dani García y Benito Gómez, propietarios de los restaurantes Smoked Room (Madrid) y Bardal (Ronda) han sido distinguidos en The Best Chef Awards, unos premios que distinguen la excelencia y la creatividad en el mundo de la restauración.

El chef malagueño Dani García (cuyo restaurante tiene dos estrellas Michelin) ha obtenido dos cuchillos en la guía, lo que significa que su cocina es de clase alta; mientras que el rondeño (también con dos estrellas) ha obtenido uno, lo que indica que su cocina es excelente.

El galardón reconoce a los cocineros que marcan tendencia en la gastronomía mundial y sus reconocimientos se articulan en torno al sistema de cuchillos, de uno a tres en función de la puntuación máxima alcanzada. En esta edición, 126 chefs de todo el mundo han obtenido la máxima distinción con tres, 236 han logrado dos y 421 uno.

Tras recoger el premio, Benito Gómez, catalán de nacimiento pero malagueño de adopción, ha considerado que «este premio no es sólo un reconocimiento personal, sino también a todo el equipo y al trabajo constante por dar valor a lo que hacemos».

Por su parte, el equipo de Dani García ha asegurado que con este reconocimiento «seguimos superando límites al formar parte de la lista The Best Chef Awards como referentes mundiales en gastronomía».

En la publicación de este año aparecen 56 cocineros españoles. Entre ellos se encuentran los andaluces Ángel León de Aponiente (Cádiz), Juanlu Fernández de Lú Cocina y Alma (Jerez de la Frontera), Paco Morales y Paola Gualandi de Noor (Córdoba), Pedro Sánchez de Bagá (Jaén).

En la edición de este año, y por segunda ocasión consecutiva, el danés Rasmus Munk, chef de Alchemist (Copenhague), ha sido elegido como mejor cocinero del mundo; seguido por la eslovena Ana Roš (Hiša Franko) y el indio Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubái).