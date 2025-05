¿Desperdiciamos comida?

Manu Balanzino Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cada español tira a la basura unos 30 kilos de comida al año. Y una parte importante de ese desperdicio no tiene nada que ver ... con el mal estado de los alimentos, sino con algo mucho más absurdo: la confusión sobre las fechas que figuran en las etiquetas. Según un estudio reciente, más de la mitad de los consumidores reconoce haber tirado comida sin estar seguro de si aún era apta para el consumo. No es extraño, si se tiene en cuenta que el 27 por ciento no sabe diferenciar entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Este pequeño detalle, que parece técnico, es en realidad una grieta enorme por la que se cuelan toneladas de alimentos perfectamente comestibles.

La fecha de caducidad indica el momento hasta el cual un producto es seguro para el consumo. Pero la fecha de consumo preferente simplemente señala hasta cuándo mantiene su calidad óptima. Pasado ese día, puede que el pan esté un poco más seco o el yogur algo menos sabroso, pero sigue siendo perfectamente comestible. Sin embargo, muchos consumidores creen que ambas fechas implican lo mismo: peligro. El etiquetado, en lugar de orientar, confunde. El 60 por ciento de los españoles se guía exclusivamente por la fecha impresa para decidir si tirar un alimento, sin detenerse a observar, oler o probar. Y lo más preocupante: el mismo porcentaje considera que la información sobre las fechas es insuficiente. Lo paradójico es que estamos hablando de una generación que presume de conciencia ecológica, de sostenibilidad y de ahorro, pero que cae en el error de desechar alimentos por una mala interpretación del etiquetado. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿cuánto estamos tirando por culpa de una mala educación alimentaria? Mientras no pongamos el foco en la formación y la información, seguiremos llenando nuestros cubos de basura con comida en buen estado. No por necesidad. No por gusto. Sino por desconocimiento. Y esto, en tiempos de crisis climática, desigualdad y precariedad, es sencillamente inaceptable.

