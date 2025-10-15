Cuenta atrás para la gala Michelin en Málaga: Estos serán los cocineros que prepararán la cena

Málaga comienza a prepararse para la gran noche de la hostelería que se celebrará en la capital el próximo 25 de noviembre: la gala ... de presentación de la próxima Guía Michelín y posterior cena de gala en la que se darán cita los mejores cocineros de todo el país.

Para la cena, que se celebrará en el teatro Sohrlin de la capital, los responsables de la publicación han confiado en nueve cocineros malagueños que atesoran once estrellas. El menú en cuestión será coordinado por Marcos Granda (Skina, 2*) y Benito Gómez (Bardal, 2*) y en la cocina estarán acompañados por Mario Cachinero (chef de Skina, 2*), José Carlos García (José Carlos García, 1*), Emiliano Schobert (Blossom, 1*), Dani Carnero (Kaleja, 1*), Diego Gallegos (Sollo, 1*), Mauricio Giovannini (Messina, 1*), Manuel de Bedoya (Nintai, 1*) y David Olivas (Back, 1*). Todos ellos acudirán, como es lógico, con sus equipos de cocina.

Desde la guía han detallado que todos ellos han sido elegidos porque «ponen en valor la diversidad de la gastronomía de los establecimientos que componen la guía Michelin» y reafirman la apuesta de la publicación por la rica gastronomía de la provincia.

En nombre de los cocineros han hablado el chef José Carlos García y la jefa de sala de Messina, Pia Ninci. El primero ha considerado que será «un lujazo cocinar esa noche». «Es algo especial porque podemos expresar lo que nos gusta, compartir con los asistentes y demostrar que Málaga tiene ganas de hacer cosas bien hechas y pasarlo bien». Pia también ha considerado un orgullo poder participar en el evento. «Nos llena muchísimo ser parte de esta familia y se nos llena el pecho de poder estar ahí».

El menú estará compuesto por 18 platos, dos por cada cocinero, y permanecerá en secreto hasta el día de la gala

El menú, que permanecerá en secreto hasta el propio día de la gala para sorprender a los asistentes, estará compuesto por 18 pases (dos por cada uno de los cocineros) y «será totalmente representativo de la cocina de cada restaurante». Sin desvelar en exceso, Dani Carnero ha avanzado que serán platos «que identifican a cada uno de los restaurantes» y que su principal objetivo será «representar a Málaga, a nuestros restaurantes y a nuestra cultura».

Lo que sí han desvelado es el maridaje que acompañará a esa cena de gala. Luis Gutiérrez, catador de Robert Parker para España, ha avanzado que habrá «grandes sorpresas» como el espumoso El Corregidor de Carrascal. Tampoco «pueden faltar» un Manzanilla de Sanlúcar, (Pastora), un amontillado (Gran Barquero) o un tinto Sedella de Sierras de Málaga. «Andalucía no solo produce uno de los mejores vinos de España, sino del mundo», ha justificado Gutiérrez.

Presentador de la gala

Durante un evento celebrado en el Convento de Santo Domingo de la ciudad del Tajo, los responsables de la guía también han desvelado este miércoles que el presentador Jesús Vázquez será el encargado de conducir la gala del próximo mes de noviembre. De él -que se ha presentado en un vídeo- han valorado que cuenta con una sólida trayectoria en televisión, «su carisma, cercanía y capacidad para conectar con el público y versatilidad».

A nivel institucional, la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, ha asegurado estar especialmente ilusionada por el hecho de que la presentación se haya realizado en Ronda. «Hay miles de turistas disfrutando de ella y vamos a seguir apoyando ser un referente gastronómico en el centro de Andalucía».

La secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, ha apuntado que «la hostelería andaluza es nuestra tarjeta de presentación», destacando los 57.000 establecimientos de restauración en Andalucía, los 300.000 empleos directos y el 40% de gasto del turismo, siendo la segunda comunidad autónoma en número de restaurantes en España y la primera en volumen de bares, con Málaga entre las provincias a la cabeza. «Por tanto, no es de extrañar que Michelin venga aquí para celebrar su gala, que permitirá a Andalucía tener mejores oportunidades de crecimiento para el turismo, para nuestros pueblos, para reactivar la población», ha añadido.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha incidido en el papel de los cocineros malagueños porque «gracias a vosotros hemos dado un salto de calidad y hemos empezado a posicionarnos en el mundo de la gastronomía». «Si comes bien, eso hace que te fidelices en este destino y ahí habéis tenido un papel fundamental», ha apelado a los cocineros Salado, subrayando su apuesta por rescatar recetas tradicionales de la provincia y el hecho de que Michelin haya querido «venir a Málaga« porque, a su juicio, es un «impulso para seguir creciendo».