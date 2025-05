Málaga, primera parada de un concurso para elegir la mejor tortilla de patatas de España

Juan Soto Málaga Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:58 Comenta Compartir

¿Con o sin cebolla? ¿Poco hecha o con el huevo cuajado? Los malagueños van a tener la oportunidad de responder a dos de las grandes preguntas que rodean a uno de los platos más representativos de la gastronomía española y decidir cómo debe ser la tortilla perfecta. Y es que la capital será la primera parada del campeonato para elegir la mejor tortilla de patatas de España.

El primer asalto del festival The Best Tortilla 2025 se celebrará en el Puerto de Málaga entre el 13 y el 22 de junio y en él participarán una decena de los mejores restaurantes del panorama nacional. De momento no se ha hecho público el listado de participantes, aunque actualmente está abierto el proceso de selección y se espera que haya algún representante de la gastronomía de la provincia.

De forma democrática, la mejor tortilla será elegida por los asistentes, que podrán acceder al recinto de forma gratuita y ejercer su derecho a voto tras la lectura de un código QR con el teléfono móvil. Habrá dos modalidades: la receta clásica de tortilla de patatas y la denominada gourmet, para las innovaciones de autor.

Segunda edición

En su primera edición celebrada en el año 2024, más de 90.000 personas disfrutaron en Valencia de una fiesta que homenajea a uno de los platos más representativos de nuestra cocina y que lo hace además con la misma materia prima, para evitar desigualdades. De esta forma, las patatas serán proporcionadas por la firma Meléndez.

Este año, sus impulsores prevén multiplicar las cifras de participación con un recorrido que llevará la batalla gourmet por seis ciudades españolas: Málaga, Valencia, Barcelona, Castellón y Alicante. Durante el evento, además de degustar las preparaciones, los asistentes disfrutarán de talleres gastronómicos, actividades interactivas y música en directo a cargo de artistas locales.

Los cocineros que deseen participar también tienen disponible una inscripción abierta para que puedan presentar sus creaciones. Tanto profesionales como aficionados tendrán la oportunidad de poner a prueba su destreza en la cocina y coronar su propuesta de tortilla de patatas como la número 1 de España.

