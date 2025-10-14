Cocineros amateurs prepararán un menú degustación de un hotel de cinco estrellas

Charo Gómez y Conchi Robles no había entrado nunca en una cocina profesional, y mucho menos para cocinar recetas que hasta ahora sólo habían preparado ... en la intimidad de su hogar. Aunque la cocina sólo es una afición para ellas, ambas tomaron ayer los fogones de Entremuros, el restaurante del hotel de cinco estrellas Vincci Selección Posada del Patio, para elaborar algunos de los platos que formarán parte del próximo menú degustación del establecimiento.

Ellas forman parte de los 30 cocineros amateurs que están participado en la segunda edición de 'Sabores de la Memoria', iniciativa que impulsa el hotel para que no se pierdan recetas tradicionales. Todos los platos pasarán a formar parte de un libro conmemorativo y los cinco mejores se incorporarán al referido menú que podrá degustarse en el restaurante durante todo el invierno.

Charo preparó una sopa esparragá y Conchi una porra antequerana. Fueron recetas que causaron sensación entre los presentes, aunque a ellas lo que más les sorprendió fue la cantidad de aparatos y fuegos de diferentes tipos que hay repartidos por toda la cocina. «Tienen muchos aparatos que nosotros no entendemos ni habíamos visto nunca», explica la primera.

Ambas viven en la capital y aseguran que la experiencia ha merecido la pena. «Lo hemos pasado divinamente; hemos cocinado todas a la vez y parecía que estábamos en Masterchef», explicaba Charo ya de vuelta a casa. «Si me llaman para el año que viene, repito seguro», añadía sin dudarlo.

Una vez terminadas todas las elaboraciones, los propios cocineros han compartido mesa y mantel y han probado todas y cada unas de las preparaciones. «Parece que mi sopa ha gustado», bromeaba Charo.

Cinco platos ganadores

Los platos también han sido probados por un jurado formado por expertos en gastronomía, representantes del Ayuntamiento y miembros de Vincci Hoteles, que elegirá los mejores durante una gala que se celebrará el próximo lunes 20 de octubre en el propio hotel.

Durante dicho evento se entregarán cinco premios: A la receta que mejor represente los sabores de la memoria gastronómica de Málaga,; al plato más rico y sabroso; a la propuesta más dulce; al participante más colaborador, divertido y entrañable durante el desarrollo de la actividad y a la receta que destaque por su carácter auténtico y representativo.

Como cierre de esta edición, el restaurante del hotel incorporará a partir del 1 de noviembre un menú degustación con las recetas ganadoras de esta edición en dos versiones: la original y la reinterpretada por los chefs del hotel, que estarán disponibles durante toda la temporada de invierno.

La iniciativa 'Sabores de la Memoria' arrancó el pasado 7 de octubre con la selección de los cocineros que hoy han podido preparar sus platos. En total han sido 30 cocineros de más de 60 años que han reflejado el vínculo entre la tradición culinaria y la memoria afectiva de sus autores.