Cocineros amateurs prepararán un menú degustación de un hotel de cinco estrellas

30 personas mayores de 60 años participan en la segunda edición de Sabores de la Memoria, iniciativa que persigue que no se olviden las recetas tradicionales

Juan Soto

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 23:54

Charo Gómez y Conchi Robles no había entrado nunca en una cocina profesional, y mucho menos para cocinar recetas que hasta ahora sólo habían preparado ... en la intimidad de su hogar. Aunque la cocina sólo es una afición para ellas, ambas tomaron ayer los fogones de Entremuros, el restaurante del hotel de cinco estrellas Vincci Selección Posada del Patio, para elaborar algunos de los platos que formarán parte del próximo menú degustación del establecimiento.

