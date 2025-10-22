Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas

Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

La Carnicería Emilio Mérida es un establecimiento de barrio donde se venden cortes exclusivos de Wagyu japonés alimentado con lías de vino

Paloma Cremades

Paloma Cremades

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:29

A veces los mayores tesoros gastronómicos no están en los escaparates de grandes supermercados o distribuidores, sino en los barrios donde el oficio aún se ... ejerce con las manos, con orgullo y con la mirada puesta en el producto. En Fuente Olletas, la carnicería Emilio Mérida se ha ganado ese título de joya local: una casa donde la tradición y la innovación se dan la mano, y donde cada día salen muchos pedidos para los malagueños.

