Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

A veces los mayores tesoros gastronómicos no están en los escaparates de grandes supermercados o distribuidores, sino en los barrios donde el oficio aún se ... ejerce con las manos, con orgullo y con la mirada puesta en el producto. En Fuente Olletas, la carnicería Emilio Mérida se ha ganado ese título de joya local: una casa donde la tradición y la innovación se dan la mano, y donde cada día salen muchos pedidos para los malagueños.

Emilio Mérida y su equipo conocen a la perfección el gusto de sus clientes, desde el cocinero casero hasta el chef de restaurante. Y su secreto está en algo muy simple: el respeto absoluto por la carne. En su carnicería trabajan piezas enteras que maduran en cámaras propias, afinadas al punto exacto de sabor y textura. No es casualidad que muchos hosteleros confíen en ellos para crear hamburguesas que son puro espectáculo o para quienes quieren vivir en la mesa de su casa toda una experiencia gastronómica. La Pérgola es uno de los últimos establecimientos que se ha sumado a su clientela, entre la que se encuentra una larga lista donde destacan AnyWay Wine Bar, La paca o Moi´s.

195 euros el kilo cuesta el Kobe Wine Beef en la Carnicería Emilio Mérida

Emilio lleva toda la vida ejerciendo de carnicero detrás de un mostrador. Ha pasado por el mercado del Carmen y otros espacios hasta que hace cinco años decidió dar el salto a montar su propio local. Animado por amigos y familia, ya que su padre ha trabajado siempre como reperesentante de Famadesa, dio el paso y se encuentra muy agradecido a Federico Beltrán, del que aprendió a apreciar este oficio.

Pero si hay un producto que ha elevado el nombre de su carnicería, ese es el Kobe Wine Beef, una carne japonesa auténtica que llega directamente desde la granja Hikami. Se trata de un Wagyu de pura sangre, criado con mimo y alimentado con lías de uva, que aportan una singular riqueza nutricional y un sabor delicado y profundo.

Envases muy cuidados

En la Carnicería Emilio Mérida cuidan cada detalle: no solo seleccionan carnes excepcionales, sino que también elaboran múltiples preparaciones artesanas como hamburguesas rellenas de Lotus, brochetas, albóndigas, adobos, embutidos frescos y la hamburguesa disfrutona, la estrella de la casa. Todas ellas reflejan el cariño con el que trabajan y se presentan con una estética impecable en envases cuidados, cajas elegantes y presentaciones que enamoran a primera vista. Porque Emilio sabe que la experiencia empieza desde el momento en que el cliente recibe su pedido, ya sea en tienda o por venta online.

Los precios Hamburguesas de ternera madurada: 20 euros el kilo

Hamburguesa disfrutonas: 20 euros el kilo

Hamburguesas de pollo: 9.95 euros el kilo

Albóndigas: 10,95 euros el kilo

Flamenquín relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada: 15,95 euros el kilo

En Emilio Mérida se trata el producto con la delicadeza que merece una materia prima de lujo. Cada pieza de Kobe o Wagyu llega certificada, se despieza con precisión y se ofrece garantizando frescura y calidad. Desde un lomo bajo de Wagyu Kobe Japonés hasta un entrecot que parece diseñado para derretirse en boca, todo respira autenticidad y profesionalidad. Las preparaciones son hechas a medida, para barbacoa, para una cena romántica, para cenas entre amigos con cortes para la piedra...

Trabajan piezas enteras que maduran en cámaras propias, afinadas al punto exacto de sabor y textura

En sus redes sociales, Emilio y su equipo contagian entusiasmo: explican los secretos de la maduración, comparten recetas y muestran el humor del día a día detrás del mostrador. Su estilo fresco y genuino ha convertido a esta carnicería de barrio en un punto de referencia para quienes buscan algo más que carne: una historia que contar en la mesa.

En definitiva, la Carnicería Emilio Mérida no solo vende carne. Puedes comprar desde la carne de un puchero hasta productos premium y así construyen cultura gastronómica para sus clientes. Entre el aroma de la carne recién picada y la elegancia del Kobe, Fuenteolletas guarda un secreto que merece ser saboreado con calma, un tesoro que merece ser descubierto.