La bocatería Los Delfines abre nuevo local en Málaga

Todo ha sido en apenas una semana. Una llamada de Pepe Tejón y la vida de Francisco Arcas ha dado un nuevo vuelco. El responsable ... de Las Merchanas tenía intención de dejar su taberna del Perchel y, ¿en quién pensó como candidato ideal para ocupar ese hueco? En Los Delfines, la popular bocatería de Capuchinos especializada en camperos que a principios de año se llevaba el premio a mejor restaurante por zona Sur y tercero mejor de España en los Just Eat Awards 2024, que distingue a los mejores negocios de comida rápida de todo el país.

Unidos por el lazo cofrade, Tejón se lo propuso a Arcas y no se lo pensó mucho: «Tenía en mente coger un traspaso en el barrio, pero me llamó Pepe y hablando con él fui cambiando de idea. Me calenté y tiré p'alante». Ahora lo ve en frío y le parece «un poco locura», pero no se arrepiente. Al contrario. Sólo piensa en toda esa gente que actualmente se queda fuera de su local en Capuchinos (Alameda de Barceló, 16): «Hoy en día hay más gente que se queda sin comer en Los Delfines que gente que come».

Una hora de espera

Cuenta el empresario malagueño que incluso la espera para comer «no baja de la hora». «Me sigue llamando la atención que venga gente de toda la provincia sólo por probar nuestra carta, el otro día me pasó con una familia de Vélez, que venía expresamente a Málaga para visitarnos», reconoce con una mezcla de sorpresa y satisfacción por lo que están viviendo. Y por estar a la altura.

Ampliar Francisco Arcas y Sandra Ruiz, con el premio de Just Eat.

Esa necesidad de llegar a más público ha sido la principal motivación a la hora de pensar en crecer. Para solventar esas carencias confía en este nuevo espacio de la plaza de la Misericordia (junto a la iglesia del Carmen), que será «nuestro local por excelencia». Se convertirá en el tercero marca Los Delfines, sumándose así al histórico de Capuchinos (del que Arcas y su esposa, Sandra Ruiz, se hicieron cargo hace cuatro años tras la jubilación del propietario) y al de Fuente Olletas (exclusivamente para Just Eat).

El viernes 8 de agosto abrirá sus puertas el nuevo restaurante, que tendrá la misma carta que Capuchinos con algunas novedades

Será el viernes 8 de agosto cuando se inaugure el nuevo restaurante, actualmente en plena obra de reacondicionamiento. Casi contrarreloj para poder abrir en fecha, Francisco, al frente de los pedidos, y Sandra, de la cocina, no sólo se apoyan en un equipo que ya se acerca a la veintena de personas, sino también en amigos como Jesús Carrasco y Yolanda Relaño, «que hasta se han cogido vacaciones estos días para ayudarnos».

Esos son sus principales pilares. ¿El motor? Un público que ya espera Los Delfines del Perchel con los brazos abiertos a juzgar por los comentarios que han recibido y por las miles de visualizaciones del vídeo que han publicado en redes sociales para anunciar la apertura. «Hay nervios, a veces pienso que es un poco locura, pero nos anima toda esa gente que nos sigue y nos apoya», reconoce Francisco Arcas, que en este nuevo establecimiento verá duplicada la capacidad del local de Capuchinos (de unos 70 comensales a 150), ya que contará con la sala interior y una amplia terraza.

Ampliar El delfipollo y el campero de pinchitos, dos de las especialidades. Marilú Báez

Tanto dentro como fuera se podrá elegir entre cerca de 80 propuestas: la misma carta que ofrecen en Capuchinos, pero con alguna incorporación: «Le tenemos mucho cariño a Pepe Tejón y queremos tenerlo muy vivo en esta casa, que es la suya, con platos de Las Merchanas como esos guiños». Entre ellos, las lagrimitas y la ensaladilla. Junto a ellos, clásicos como el 'delfipollo' (pechuga de pollo, tomate, lechuga y alioli casero) o el '69' (superbocata de pollo, beicon, queso y huevo)... y alguna sorpresa más que no puede adelantar: «Queremos ser algo más que un sitio al que vas a comer hamburguesas, perritos o camperos». Habrá que esperar hasta el día 8. Mientras tanto, pueden seguir acudiendo a Los Delfines de Capuchinos y Fuente Olletas. Aunque después del día 8 también.