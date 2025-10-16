Bendito Bocado abre en Huelin su tercera hamburguesería en Málaga

Bendito Bocado ha puesto la directa en Málaga. La cadena de hamburguesas nacida en Alhaurín de la Torre acaba de estrenar su tercer establecimiento en ... la provincia, en concreto en la zona de Huelin. Los jóvenes empresarios se han instalado en un local ubicado en la calle Tomás Echevarría.

El nuevo establecimiento hostelero cuenta con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados y capacidad para atender a un centenar de comensales entre el interior y la terraza. Se encuentran en el número 7 de la calle, donde anteriormente se encontraba El Hormiguero Tapas (en un tramo de calle que no se encuentra afectado por la declaración de Zona Acústicamente Saturada).

Dayanna Valecillos y Lucas López, los propietarios de la cadena, explican que la apertura de la hamburguesería ha permitido la contratación de 15 nuevas personas y que en total ya dan empleo a cerca de 50. En este caso concreto aseguran haber escogido Huelin porque «es una zona que está creciendo mucho, con nuevos locales y muchos vecinos».

A diferencia de otras cadenas, sus propietarios aseguran que Bendito Bocado es especial porque ofrecen productos gourmet en diferentes variedades. Todas las hamburguesas pueden pedirse en medallón, smash, pollo o burger vegetal. Cuentan, además, con más de quince salsas diferentes y numerosos ingredientes para poder hacerlas al gusto. También cuentan con opciones vegetarianas y veganas y «todas las podemos adaptar a los celíacos».

Ampliar Una de las especialidades del nuevo restaurante. Salvador Salas

Entre sus especialidades destacan la New York (doble smash de vaca nacional con bacon, salsa cheddar con bacon crispy, aros de cebolla rebozados, mayo ahumada y salsa barbacoa), la cabrita (medallón vaca nacional con queso de cabra a la plancha, cebolla caramelizada, pera al horno, canónigos, mayo y salsa de mostaza-miel) y la Ruta 66 (doble smash de vaca nacional con queso cheddar, bacon, huevo a la plancha y salsa Jack Daniel's casera).

Tras abrir en Alhaurín de la Torre en 2021, en plena pandemia del Covid-19, estos emprendedores inauguraron su segudo local en Teatinos el año pasado y ahora llegan a Huelin. Sin embargo pretenden seguir creciendo y prevén abrir cuatro locales más en los próximos dos años y medio tras llegar a un acuerdo con Uber. Avanzan que los nuevos locales se ubicarán, preferentemente, en la Costa del Sol, en localidades como Marbella o Fuengirola.

Como se ha comentado anteriormente, Bendito Bocado nació en lo más duro de la pandemia. Dayanna, que era fotógrafa de bodas, y Lucas, que era el encargado de una cantera, decidieron emprender en conjunto tras quedarse sin trabajo la primera. Pensaron inicialmente en una cafetería, pero apostaron al final por una hamburguesería al considerar que era un negocio «que estaba de moda». De momento, cuatro años después, parece que acertaron en su decisión.