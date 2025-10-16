Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bendito Bocado está en la calle Tomás Echevarría. Salvador Salas

Bendito Bocado abre en Huelin su tercera hamburguesería en Málaga

La cadena nacida en Alhaurín de la Torre prevé abrir cuatro locales más en los próximos dos años y medio

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Bendito Bocado ha puesto la directa en Málaga. La cadena de hamburguesas nacida en Alhaurín de la Torre acaba de estrenar su tercer establecimiento en ... la provincia, en concreto en la zona de Huelin. Los jóvenes empresarios se han instalado en un local ubicado en la calle Tomás Echevarría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bendito Bocado abre en Huelin su tercera hamburguesería en Málaga

Bendito Bocado abre en Huelin su tercera hamburguesería en Málaga