Beluga, un sabor a mar muy diferente
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
Acabo de probar el último menú elaborado por Diego René y no tengo la menor duda de que este cocinero tabarquino afincado en Málaga es ... un firme candidato a que su restaurante Beluga obtenga una estrella Michelin este mismo año. Su menú 'Virazón' es un doble salto mortal para profundizar en los sabores marinos mediterráneos, unos platos que hunden sus raíces en la cocina tradicional alicantina pero que Diego reinterpreta dándole un significado hasta ahora nunca visto, ni probado.
Beluga
-
Dirección: Plaza de Las Flores, 3. Málaga
-
Teléfono: 952214253.
-
Cierra: Ningún día.
-
Calificación: 8,5/10.
Beluga es por derecho propio todo un 'espacio singular', no solo por su ubicación, decoración y mobiliario, también por ofrecer una cocina distinta a todo lo que nos podemos encontrar en Málaga. En esta casa conviven dos clases de cocinas diametralmente opuestas: la creativa y la tradicional a través de sus arroces. No estando muy de acuerdo en el punto de cocción que Diego suele darle a esta gramínea, reconozco que los fondos de sus arroces son únicos por sabor y contundencia.
Para conocer 'Virazón', donde la porrilla de mar, la tonyina de sorra, el puchero de sepia o el caldero de Tabarca son elaboraciones espectaculares, aunque algunas resultan demasiado sabrosas, la armonía de vinos es imprescindible.
