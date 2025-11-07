Bocados originales por menos de 7 euros con cerveza: arranca la Ruta de la Tapa de Málaga

La Ruta de la Tapa de Málaga celebra una nueva edición del 7 al 23 de noviembre. La presentación tuvo lugar en La Sole del ... Pimpi, donde algunos de los participante explicaron en qué consistían las tapas creadas para el concurso.

En esta ocasión participan más de 60 establecimientos repartidos por distintos barrios de la ciudad, que ofrecerán al público una amplia muestra del talento y la creatividad de la hostelería malagueña.

El evento, organizado por MAHOS (la Asociación de Hosteleros de Málaga), tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de los profesionales del sector, impulsar la gastronomía local y fomentar el disfrute de la ciudad a través de sus bares y restaurantes. Cada local participante presentará una tapa original, creada especialmente para la ocasión, que se servirá acompañada de una cerveza San Miguel a un precio que oscila entre 5 y 7 euros.

Los comensales podrán valorar sus propuestas favoritas escaneando un código QR disponible en cada establecimiento, lo que permitirá establecer una puntuación final y elegir las tapas más destacadas. La ruta se divide por zonas: El Palo–Pedregalejo, Teatinos, Centro y Huelin. De cada una de ellas se seleccionarán las dos tapas mejor valoradas, que competirán en la gran final.

Gran final

Esta final se celebrará el 2 de diciembre en la fábrica de cerveza San Miguel, donde un jurado especializado elegirá al establecimiento ganador. El ganador representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, que tendrá lugar en enero de 2026 en Madrid.

La Ruta de la Tapa se presenta así como una plataforma de promoción gastronómica, además de una forma diferente y divertida de recorrer Málaga a través de sus sabores.

Tal y como comentó el presentador del evento, Curro Sibaja, cada barrio tiene su singularidad gastronómica, algo que se reflejará en sus tapas. Un evento que pone en valor la creatividad, la hospitalidad y la fuerza cultural de la hostelería malagueña.