Milenarium Ecológico
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:45
Es una empresa familiar ubicada en Aguilar de la Frontera lka que elabora este aceite virgen extra ecológico. Empezaron vendiendo la aceituna y hoy la ... tercera generación está dedicada de pleno a la elaboración de sus propios aceites, muchos procedentes de agricultura ecológica como Milenarium. Destaca en nariz por sus aromas a hojas verdes de tomateras. Tiene una entrada de boca bastante suave y un final picante persistente. Es un aceite que se debe tomar siempre en fresco y que nos va a permitir aliñar todo tipo de ensaladas.
Los datos
-
Productor: Palacio Gutiérrez
-
Zona: Córdoba
-
Variedades: Picual y Marteña
-
Cosecha: 2023/24
-
Info: aceitespalacios.es
-
Precio aprox.: 500ml: 15 €
-
Calificación: 7 / 10
