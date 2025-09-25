Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla

Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla Pedro J. Quero

Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla

«Somos una entidad malagueña, con muchísima implicación con esta provincia»

El director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla, Sergio Durán, destaca la implicación con el territorio de la entidad malagueña

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:16

Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla, visita Málaga en Futuro para hablar de esta primera y mayor cooperativa de crédito ... de España. «Somos una entidad malagueña, ya que Cajamar nace de la fusión de la Caja Rural de Málaga y de la de Almería. De ahí que tengamos muchísima implicación con el territorio y nos sentimos identificados con Málaga», destaca Durán en su entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

