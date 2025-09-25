Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla
El director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla, Sergio Durán, destaca la implicación con el territorio de la entidad malagueña
Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:16
Empresa participante
Espacio colaborador
Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla, visita Málaga en Futuro para hablar de esta primera y mayor cooperativa de crédito ... de España. «Somos una entidad malagueña, ya que Cajamar nace de la fusión de la Caja Rural de Málaga y de la de Almería. De ahí que tengamos muchísima implicación con el territorio y nos sentimos identificados con Málaga», destaca Durán en su entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el Museo Carmen Thyssen Málaga.
Cajamar cuenta con unos 3,9 millones clientes en el territorio nacional. De ellos, 450.000 están en la provincia de Málaga. Además, la entidad tiene 105.000 millones de volumen de negocio y, en concreto, Málaga tiene 9.000 millones. «Somos una banca muy de las personas: de personas para personas. Somos la única entidad financiera que en su logo tiene a las personas en primer plano», resalta el director territorial, quien apunta que Cajamar está en todas las provincias españolas y atiende a todos los sectores.
Durán considera que Málaga está siendo un motor de desarrollo y se está convirtiendo en una gran provincia que tiene muchas oportunidades. «Málaga, sobre todo, tiene muchísima habilidad y emprendimiento para sacarle rendimiento a las oportunidades que tiene y se presentan», afirma el director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.