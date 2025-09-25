Sergio Durán, director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla, visita Málaga en Futuro para hablar de esta primera y mayor cooperativa de crédito ... de España. «Somos una entidad malagueña, ya que Cajamar nace de la fusión de la Caja Rural de Málaga y de la de Almería. De ahí que tengamos muchísima implicación con el territorio y nos sentimos identificados con Málaga», destaca Durán en su entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

Cajamar cuenta con unos 3,9 millones clientes en el territorio nacional. De ellos, 450.000 están en la provincia de Málaga. Además, la entidad tiene 105.000 millones de volumen de negocio y, en concreto, Málaga tiene 9.000 millones. «Somos una banca muy de las personas: de personas para personas. Somos la única entidad financiera que en su logo tiene a las personas en primer plano», resalta el director territorial, quien apunta que Cajamar está en todas las provincias españolas y atiende a todos los sectores.

Durán considera que Málaga está siendo un motor de desarrollo y se está convirtiendo en una gran provincia que tiene muchas oportunidades. «Málaga, sobre todo, tiene muchísima habilidad y emprendimiento para sacarle rendimiento a las oportunidades que tiene y se presentan», afirma el director territorial de Cajamar en Málaga, Granada y Melilla.