El subdirector de SUR, Javier Recio, recibe al director general de ENAE Business School, Miguel López, en una nueva entrega de Málaga en Futuro, que ... cuenta con el patrocinio de Cajamar. Este año, desde ENAE se han dado cuenta de que la Inteligencia Artificial es fundamental en la formación para empresas y alumnos. «Si a este año hay que ponerle un titular, sería el titular de la Inteligencia Artificial», destaca López en el Museo Ruso.

ENAE se dedica a la formación de posgrado, pero también ofrecen formación ejecutiva sobre empresas. Estas enseñanzas pueden ser de forma presencial, semipresencial u 'on line'. Esta escuela de negocios cuenta con unos 800 alumnos entre nacionales e internacionales. Además, tienen clases en español, en inglés y un grupo en chino. «Nuestras clases son en vivo y en directo y nuestro profesorado viene del mundo de la empresa», afirma López.

López considera que Málaga ha sabido «combinar una serie de componentes» que en otras provincias no se ha conseguido como traer a profesionales internacionales. «Málaga ha creado un 'hub' tecnológico que es una envidia a nivel nacional», señala el director general de ENAE.