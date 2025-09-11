Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Miguel López, Director General de ENAE Business School y Fundación Universidad de Empresa de la Región de Murcia (FUERM)

Miguel López, Director General de ENAE Business School y Fundación Universidad de Empresa de la Región de Murcia (FUERM) Pedro J. Quero

Miguel López, Director General de ENAE Business School y Fundación Universidad de Empresa de la Región de Murcia (FUERM)

Málaga en Futuro
«Málaga ha creado un 'hub' tecnológico que es una envidia a nivel nacional»

El director general de ENAE Business School, Miguel López, habla de cómo la Inteligencia Artificial es fundamental en la formación para empresas y alumnos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:30

El subdirector de SUR, Javier Recio, recibe al director general de ENAE Business School, Miguel López, en una nueva entrega de Málaga en Futuro, que ... cuenta con el patrocinio de Cajamar. Este año, desde ENAE se han dado cuenta de que la Inteligencia Artificial es fundamental en la formación para empresas y alumnos. «Si a este año hay que ponerle un titular, sería el titular de la Inteligencia Artificial», destaca López en el Museo Ruso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Málaga ha creado un 'hub' tecnológico que es una envidia a nivel nacional»