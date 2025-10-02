José Ferrer, gerente de Copicentro, habla sobre esta copistería e imprenta malagueña y familiar en una nueva entrega de Málaga en Futuro, que cuenta con ... el patrocinio de Cajamar. «Somos una empresa de servicios. En plantilla tenemos carpinteros, electricitas, herreros… porque hacemos cambios de imagen de locales y viviendas», destaca Ferrer en su entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el Museo Carmen Thyssen Málaga, sobre esta empresa.

Copicentro cuenta con 110 empleados y 29 tiendas propias repartidas principalmente por la provincia de Málaga, aunque también están presentes en Sevilla desde el año 1991 y en Valencia. «Además tenemos 57 franquicias en todo territorio nacional y todo sale de Málaga», resalta Ferrer.

Sobre Málaga, Ferrer apunta que la ciudad sigue su crecimiento, pero ha desacelerado. El gerente de Copicentro ve ciertos problemas en la capital, sin embargo mira el futuro del municipio con positividad.