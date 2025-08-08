Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga
Málaga en Futuro da la bienvenida a Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga, la primera mujer en serlo en Andalucía
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:16
Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, da la bienvenida a Flor Carrasco, decana del Colegio de Abogados de Málaga, la primera mujer en ... serlo en Andalucía. Actualmente, en Málaga hay casi 6.400 abogados y se ha convertido en el quinto más importante de España. «Es un colegio muy coral y eso se traduce en ir a la vanguardia», cuenta González durante la entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en el Museo Ruso.
Carrasco apuesta por la «abogacía preventiva» frente a la abogacía cuando el problema ya está servido. «El Colegio de Abogados de Málaga ha sido pionero en crear una plataforma donde el colegio certifica que los abogados de ambas partes hemos intentado llegar a un acuerdo», cuenta Carrasco sobre la Ley de Eficiencia, que aboga por estos acuerdos frente a los pleitos.
Sobre el paso de los abogados de ser mutualistas al régimen general, Carrasco asegura que aún hay «mucha crispación» y que desde el Colegio apoyan a los compañeros «afectados». «La inmensa mayoría de los compañeros de mi generación estamos en la mutualidad y queremos que sea fuerte, siga y que sea sensible a los compañeros afectados con unas pensiones de miseria», asevera la decana del Colegio de Abogados de Málaga, que el año que viene cumple 250 años.
«Málaga va como un cohete», afirma Carrasco, además de destacar su calidad de vida aunque no olvida los problemas como el de la vivienda. «Si hay que morir de algo, espero que sea de éxito y no de fracaso», destaca.
