Aurelio Martín, Presidente de Costasol de Hipermercados
Aurelio Martín explica en Málaga en Futuro los nuevos proyectos a desarrollar por Costasol de Hipermercados en los próximos años
Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:43
Empresa participante
Espacio colaborador
Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Aurelio Martín, presidente de Costasol de Hipermercados. Una empresa fundada en 1986 con el rótulo ' ... Hipersol' en Estepona hasta que se fusionaron con Carrefour. «Estamos muy cómodos dentro de esa multinacional que nos ha permitido desarrollarnos en la provincia de Málaga», explica Martín sobre Costasol de Hipermercados, que cuenta con cinco establecimientos, así como dos proyectos más a desarrollar en los próximos años en Alhaurín de la Torre y Estepona. En total, tienen 850 empleados directos. «También explotamos galerías comerciales en Estepona, Torremolinos y Mijas», añade.
La facturación de Costasol de Hipermercados está en los 220 millones de euros. «Nos basamos mucho en el servicio al cliente con productos frescos y locales», comenta Martín. El presidente de esta empresa destaca su principal diferenciación con respecto a la competencia: la actividad de no alimentación con jardín, juguetes y bazar, entre otros. «Fomentamos mucho la promoción interna y facilitar la vida familiar de nuestros empleados», resalta.
Martín asegura que Málaga es «una potencia turística». «Es una tendencia muy estable y sólida porque la tendencia es viajar», afirma el presidente de Costasol de Hipermercados.
