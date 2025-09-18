Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Málaga es una potencia turística con una tendencia muy sólida y estable»

Aurelio Martín explica en Málaga en Futuro los nuevos proyectos a desarrollar por Costasol de Hipermercados en los próximos años

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:43

Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Aurelio Martín, presidente de Costasol de Hipermercados. Una empresa fundada en 1986 con el rótulo ' ... Hipersol' en Estepona hasta que se fusionaron con Carrefour. «Estamos muy cómodos dentro de esa multinacional que nos ha permitido desarrollarnos en la provincia de Málaga», explica Martín sobre Costasol de Hipermercados, que cuenta con cinco establecimientos, así como dos proyectos más a desarrollar en los próximos años en Alhaurín de la Torre y Estepona. En total, tienen 850 empleados directos. «También explotamos galerías comerciales en Estepona, Torremolinos y Mijas», añade.

