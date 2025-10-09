Yeremay, el jugador más temido de Segunda, llega a La Rosaleda

El mercado, cruel para muchos clubes modestos, suele situar a cada jugador en su lugar, en su categoría. No es el caso de Yeremay Hernández ( ... Las Palmas de Gran Canaria, 2002), que con el respaldo de Abanca, propiedad del 99,7% del club, se ha bunkerizado para conservar a su 'jugador franquicia'. Pese a ello, no hay dudas: el extremo grancanario es un jugador de equipo 'grande' o, al menos, de club de zona alta de de Primera, pero sigue jugando en Segunda, ahora con el reto de guiar a su equipo a la máxima categoría. Es, además, la principal preocupación para el Málaga este domingo en La Rosaleda.

15 goles y cinco asistencias logró el pasado curso en seu debut en Segunda. Esta Liga lleva tres dianas.

La lluvia de ofertas por el jugador no fue suficiente para que se diera el escenario más habitual. Yeremay no salió. Renovó en junio hasta 2030 (con opción de ampliación por tres campañas adicionales), mejoró sus condiciones salariales (se especula con que podría estar percibiendo un millón de euros) y la cláusula de rescisión, que podría rondar los 50 millones y que subiría en caso de ascenso a Primera. El Como, el Sporting de Portugal y algún club árabe pujaron fuerte y llegaron hasta los 30 millones, por encima de los 25 del traspaso récord histórico en el Deportivo, el de Flavio Conceiçao en 2000.

A día de hoy Yeremay está considerado el mejor jugador de Segunda División, el más determinante. Transfermarkt así lo cataloga, al valorarlo en 15 millones, por encima del defensa de Las Palmas Mika Mármol (10) y del medio punta del Almería Arribas (8).

Con todo, el jugador canario está lejos aún del nivel mostrado el curso anterior (15 goles y cinco asistencias en su bautizo en la categoría) o en los meses finales de la temporada del ascenso desde Primera RFEF. Su nuevo entrenador, Antonio Hidalgo, pretende que juegue por dentro, como segundo punta, pero al le suele ir mejor perfilado a la banda izquierda.

Desde ahí marcó su increíble gol el pasado fin de semana al Almería, en un regate hacia dentro con la izquierda para perfilarse para el tiro con la derecha, en un remate que tocó casi la cruceta para que el balón cayese a plomo. Pero Yeremay también le pega de maravilla con la derecha, como mostró en mayo con otro tanto de antología ante el Albacete en Riazor.

Abanca retiene a Yeremay

«Yo hago lo que me pide el míster y estoy con él. Si logro adaptarme a esta posición, voy a ser muy determinante. Tengo que seguir trabajando porque tengo la capacidad de, incluso estando mal, poder hacer gol». Su fantasía y don para el regate le hacen diferencial, aunque ahora sólo totalice tres goles y ninguna asistencia en estas ocho jornadas de campeonato (lo ha jugado todo menos 20 minutos contra el Mirandés). En el peor de los casos, el jugador, que llegó muy niño a la cantera del Deportivo obliga a los rivales a multiplicar las vigilancias y libera atacantes a su alrededor.

Muchos aficionados se preguntan cómo pudo el club resistirse a las ofertas de este verano, y la respuesta está en el poderío de Abanca. Nada más subir el club a Segunda se aprobó una capitalización de 70 millones, y se ha inyectado también unos 35 millones para afrontar las reformas de la ciudad deportiva de Abegondo y de Riazor y para tener más músculo en el límite salarial.