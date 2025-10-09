Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yeremay Hernández, el pasado fin de semana en su duelo ante el Almería. LALIGA

Yeremay, el jugador más temido de Segunda, llega a La Rosaleda

El Deportivo ha rechazado ofertas de 30 millones por el extremo este verano, tras sus 15 goles en la 2024-25, y Antonio Hidalgo lo sitúa ahora por dentro, no en la banda, desde donde le gusta partir

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El mercado, cruel para muchos clubes modestos, suele situar a cada jugador en su lugar, en su categoría. No es el caso de Yeremay Hernández ( ... Las Palmas de Gran Canaria, 2002), que con el respaldo de Abanca, propiedad del 99,7% del club, se ha bunkerizado para conservar a su 'jugador franquicia'. Pese a ello, no hay dudas: el extremo grancanario es un jugador de equipo 'grande' o, al menos, de club de zona alta de de Primera, pero sigue jugando en Segunda, ahora con el reto de guiar a su equipo a la máxima categoría. Es, además, la principal preocupación para el Málaga este domingo en La Rosaleda.

