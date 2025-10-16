Desde Málaga y Benamargosa al Mundial de fútbol

A la espera de que se confirme la convocatoria final de Dean Huijsen, e incluso con opciones aún de que Isco suene entre los futuribles ... si en su vuelta a la competición cierra a buen nivel su temporada en el Betis, la provincia se ha asegurado ya dos malagueños en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México de este verano. Hablamos del preparador físico Alejandro Caro (Málaga, 1989) y del analista Álvaro Reina (Benamargosa, 1980).

Catar cerró su clasificación para el Mundial esta semana, en una fase de dos liguillas de tres equipos que otorgaban dos plazas directas al campeón de cada grupo. Catar se alzó con una de ellas ante Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Julen Lopetegui tiró de dos hombres de confianza la pasada primavera cuando fue nombrado seleccionador de Catar, selección que ha logrado su primera clasificación para un Mundial por méritos propios, ya que en la otra ocasión en que lo jugo fue como anfitrión, en 2022.

En el caso de Alejandro Caro dejó de trabajar en el Málaga en mayo, donde era uno de los dos preparadores físicos, junto a Julio Rodríguez (luego ha llegado Dani Jiménez para sustituirle este curso). Ha pasado por LaLiga, el Colmenar Viejo, el Alcorcón, Al Ahli, Al Qadsia y Al Raed (Arabia Saudí), Al Jahra (Kuwait), y la selección nacional de Kuwait, por lo que tiene una amplia experiencia en el trabajo en Oriente Medio, adonde ha regresado.

Se da la curiosidad de que su hermano Óscar, que es también preparador físico, ha estado otras veces en la órbita de los grupos de trabajo de Lopetegui. De hecho estuvo en esa etapa del técnico vasco en la selección española y en su gira de clubes en España e Inglaterra.

Mientras, Álvaro Reina (Benamargosa, 1980) ha sido asistente de entrenadores y analista. En el Málaga estuvo en varias etapas, y su trayectoria ha estado ligada a Juan Ramón López Muñiz. Coincidieron en el Alavés, Levante y Dnipro ucraniano, pero su trayectoria ha sido mucho más amplia. Ha estado en la selección de Panamá, Inglaterra (Watford y Huddersfield) y se ha estrenado con Lopetegui en esta aventura con Catar, que será una de las 'cenicientas' de la fase final del próximo Mundial, aunque la ampliación a 48 selecciones abre mucho el panorama.

